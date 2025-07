Milan: svolta a sinistra, Tare anticipa la Juve

Prosegue la ricerca degli esterni da parte dei rossoneri. Le difficoltà sono evidenti e attenzione ad una possibile operazione a sorpresa

Il Milan prosegue il casting per l’erede di Hernandez e non solo. Con Bartesaghi in uscita e Jimenez destinato ad agire soprattutto a destra, i rossoneri in quel ruolo dovranno andare a prendere due calciatori. I nomi accostati al club sono tanti, ma non si tratta di operazioni semplici dal punto di vista economico. Per questo motivo Tare sarebbe un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il no di Brown ha un po’ scombussolato i piani ed ora bisognerà accelerare i temi.

I profili sono sempre i soliti, ma attenzione alla possibilità di andare a chiudere un colpo a sorpresa. Le ultime notizie parlano di un Sassuolo interessato ad Adli per rinforzare la rosa. E il Milan potrebbe approfittare di questa situazione per andare a prendere un calciatore importante e dare al tecnico finalmente il rinforzo a sinistra.

Calciomercato Milan: nome nuovo a sinistra, i dettagli

Il futuro esterno sinistro del Milan è ancora da definire. Per il momento si è nel campo elle ipotesi e per questo motivo bisognerà capire come si evolverà la situazione. Tare ha dei nomi in pole position e non vorrebbe cambiare ancora una volta strategia. Ma la strada è molto lunga e non sono escluse delle sorprese in questo senso.

L’interesse del Sassuolo per Adli potrebbe aprire la porta ad uno scambio con Doig in questo calciomercato. Lo scozzese, già accostato alla Juventus, ha intenzione di andare in una big e il Milan rappresenta una possibilità importante. Per il momento si tratta di una ipotesi visto che non c’è una trattativa in corso. Ma i rapporti fra le due squadre sono ottimi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire cosa succederà.

Il nome di Doig è da tenere in considerazione per il Milan. I principali obiettivi di calciomercato non sono semplici da raggiungere per i rossoneri e quindi vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane. Ma, come spiegato in precedenza, non si escludono dei colpi a sorpresa.

Per il momento il Milan ha altre priorità e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Ma non è da escludere che Tare possa decidere di puntare su Doig.