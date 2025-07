Milan: svolta in porta, scelto l’erede di Maignan

Il futuro del francese continua ad essere incerto e i rossoneri si guardano intorno. C’è una nuova idea per quanto riguarda la porta

L’assenza di Maignan contro l’Arsenal non è passata inosservata. Dal Milan hanno subito rassicurato parlando di un piccolo problema fisico che non ha permesso al portiere francese di essere presente. Non sembra centrare, quindi, il calciomercato, ma il futuro dell’estremo difensore è sempre in forte bilico. Allegri non ha intenzione di rinunciarci e la dirigenza ha deciso di confermarlo nonostante il contratto in scadenza la prossima stagione. La speranza di Tare è quella di poter riuscire a trovare l’intesa per rinnovare.

Il Chelsea, però, non demorde e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe fare un nuovo tentativo per Maignan nei prossimi giorni. Per questo motivo il Milan si starebbe guardando intorno in caso di un addio del francese. E c’è un profilo che è sotto l’attenzione della dirigenza rossonera. L’entourage lo avrebbe offerto a Tare e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Milan: Maignan in bilico, offerto un portiere

Al momento la priorità del Milan è quella di continuare con Maignan. Allegri ha messo il veto sulla partenza del portiere francese nonostante sia in scadenza. Ma le indiscrezioni non si fermano e, in caso di una offerta intorno ai 20 milioni di euro, le cose potrebbero cambiare e magari ipotizzare una sua partenza in direzione Chelsea.

Secondo le informazioni di cm.it, Livakovic non rientra più nei piani di Mourinho e l’entourage avrebbe avuto un contatto con il Milan per capire la fattibilità dell’operazione. Per il momento i rossoneri non hanno approfondito questa operazione di calciomercato. La priorità resta quella di continuare con Maignan. Il croato resta comunque una opzione da tenere in considerazione visto che il futuro del francese è assolutamente tutto da scrivere.

Livakovic rappresenterebbe un portiere di esperienza per la prossima stagione in attesa di andare a chiudere una operazione di calciomercato importante per il futuro. Per il momento il Milan non ha assolutamente approfondito la situazione e vedremo se lo farà in futuro oppure si continuerà con Maignan aprendo ad un addio a parametro zero.

Mercato Milan: Livakovic erede di Maignan?

Al momento non si ha intenzione cedere Maignan, ma il Chelsea non molla e quindi il nome di Livakovic potrebbe essere una possibilità importante per il Milan.

Il portiere è stato offerto al Milan. Per adesso i rossoneri non hanno approfondito e vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda la porta dei rossoneri.