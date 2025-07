Milan, svolta per Donnarumma: nuova destinazione a sorpresa

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta in bilico a sorpresa: spunta una destinazione a sorpresa sul portiere ex Milan

La storia d’amore di Gianluigi Donnarumma con il Milan è finita nel peggior modo possibile. Sono passati ormai diversi anni da quando l’estremo difensore ha lasciato i rossoneri e si è trasferito al Psg a parametro zero. Da allora ne sono successe tante e di tutti i colori: il portierone ha vinto diversi titoli nazionali, gli Europei con l’Italia e anche una Champions League, da protagonista assoluto.

Le sue parate resteranno nella storia della competizione e hanno permesso ai francesi di superare squadre con Liverpool, Arsenal e Inter, tra le favorite assolute per la vittoria finale. Oggi il Milan è un lontano ricordo, ma paradossalmente, proprio dopo la sua stagione migliore, Donnarumma può lasciare il suo attuale club.

Donnarumma può davvero lasciare il Psg: le ultime

Il numero uno ha in ballo il rinnovo di contratto con i parigini, ma secondo le ultime notizie provenienti dalla Francia, l’estremo difensore ha ricevuto solo proposte al ribasso e non è intenzionato ad accettarlo. La trattativa Chevalier fa pensare che il Psg cambierà portiere per la prossima stagione e quindi che ci sarà un nuovo addio per l’ex Milan.

Donnarumma è stato spesso accostato alle big italiane negli ultimi mesi, soprattutto Juventus e Inter, ma per entrambe le società è molto difficile arrivare alla fumata bianca, soprattutto perché la richiesta d’ingaggio è molto alta per il numero uno italiano e sarà difficile accontentarla.

Un altro fattore da considerare è sicuramente l’ampia concorrenza che si affaccia all’orizzonte per Donnarumma, con la Premier League che è pronta a farsi sotto per conquistare le sue prestazioni. Gli ultimi rumors riscaldano proprio una di queste piste.

Il Manchester United si fa sotto: i dettagli

Nelle ultime ore, il Telegraph ha aggiornato sulla situazione relativa Donnarumma e ha messo in evidenza che il portiere è finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils hanno effettuato un primo sondaggio con il Psg, visto che il contratto dell’italiano scadrà a giugno 2026.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma potrebbe avere sviluppi importanti nelle prossime settimane. Non è escluso neanche un ritorno di fiamma con il Psg, che resta comunque la prima opzione per il portiere. E non bisogna escludere del tutto neppure le big italiane.