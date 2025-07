Milan, svolta per il nuovo terzino: chiamata in Premier

Il Milan dovrà ripartire da terzini del tutto nuovi: occhio a un nome in particolare come esterno basso, arrivata la chiamata dalla Premier League

È l’inizio di una nuova era in casa Milan che, come è inevitabile che sia, è partita dalla società e dalla panchina. Oggi i rossoneri hanno messo in prima fila, di fronte alle telecamere, Igli Tare e Massimiliano Allegri, la nuova coppia destinata a fare le fortune del club e soprattutto a ricostruire dopo le cose non sono andate così bene nel recente passato.

C’è stata la conferenza stampa di presentazione del tecnico di Livorno per quello che in realtà è un grande ritorno e un evento mediatico di primo piano, che vi abbiamo raccontato passo dopo passo. Ora bisogna lavorare sul campo, ben consapevoli che la squadra non sia ancora per nulla completa in diversi ruoli cruciali.

Il Milan ha bisogno di nuovi terzini: le ultime

Non sono solo le ore della presentazione di Allegri, ma anche quelle dell’addio di Theo Hernandez, per cui manca solo l’annuncio ufficiale per il trasferimento all’Al Hilal. Anche sulla fascia destra, però, c’è un buco non indifferente: Kyle Walker ha già salutato e andrà via anche Emerson Royal, che lì non ha mai davvero convinto – soprattutto sotto il profilo difensivo.

Mancano ancora tante settimane per l’inizio della nuova stagione con le partite ufficiali, ma è evidente come quella sia una zona di campo che andrà rinforzata il prima possibile e da cui Allegri si aspetta tanto. Per il suo gioco, la spinta e la copertura dei terzini sono elementi essenziali, per cui non si potranno proprio rimandare degli affari di primo piano in quella zona di campo.

Un nome che intriga molto i tifosi, e che è stato accostato parecchio negli ultimi giorni, è quello di Marc Pubill, giovane laterale dell’Almeria e della Spagna.

Le ultime su Pubill: annuncio di Romano

È molto alto, bravo nel dribbling e con grandi margini di crescita, per questo Pubill è entrato nella lista del Milan. Allo stesso tempo, l’operazione non è affatto facile, come ha raccontato pochi minuti fa il giornalista Fabrizio Romano.

Secondo lui, sul terzino non ci sono solo Milan e Roma, ma ci sono state anche delle chiamate dalla Premier League. Questo potrebbe far lievitare in poco tempo il prezzo del calciatore, che comunque piace e interessa anche in Spagna. La situazione resta sicuramente da monitorare.