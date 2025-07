Milan, svolta per il terzino: la chiave è Chukwueze

Il Milan trova il nuovo terzino sinistro: l’affare può andare in porto grazie a Samuel Chukwueze

Una delle priorità di mercato del Milan resta la necessità di ingaggiare un terzino sinistro dopo la partenza di Theo Hernandez. Igli Tare potrebbe aver trovato la chiave per risolvere il problema.

Ammonta a quindici milioni di euro il budget messo a disposizione dal Milan a Igli Tare per ingaggiare un nuovo terzino sinistro. Una cifra non irrisoria, ma che comunque non offre ampi margini di manovra al direttore sportivo rossonero, soprattutto considerata la necessità di scovare un giocatore di assoluta affidabilità da consegnare a Massimiliano Allegri per presidiare la corsia di sinistra. Dopo il mancato approdo di Archie Brown, passato al Fenerbahce di José Mourinho, l’attenzione di Igli Tare si è inevitabilmente spostata su altri profili.

È di queste ore la notizia dell’interessamento del club rossonero nei confronti del quasi omonimo Nathaniel Brown, legato all’Eintracht di Francoforte da altri cinque anni di contratto. In ascesa anche le quotazioni di Pervis Estupinan del Brighton, mentre appare difficile poter imbastire una trattativa con il Real Madrid per il cartellino di Fran Garcia. Ma l’erede di Theo Hernandez potrebbe comunque arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Milan, dalla Spagna l’erede di Theo Hernandez

La chiave della trattativa per il nuovo terzino sinistro del Milan potrebbe essere Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano veste la maglia rossonera da due anni, ma ora la sua avventura al Diavolo potrebbe terminare. Per il giocatore classe ’99 potrebbero riaprirsi le porte del campionato spagnolo visto il concreto interesse del Real Betis nei suoi confronti.

Proprio dal Real Betis il Milan potrebbe pescare il nuovo terzino sinistro da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Il profilo giusto potrebbe essere rappresentato da Romain Perraud, laterale mancino francese classe ’97, in forza al Real Betis dallo scorso anno, quando fu prelevato dal Southampton. Nella sua prima stagione in Spagna ha raccolto quarantuno gettoni di presenza impreziositi da due gol, ma non sembra rappresentare un elemento incedibile, soprattutto dopo l’arrivo dal Leeds United di Junior Firpo, altro giocatore finito nei radar del Milan.