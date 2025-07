Milan, Tare cambia tutto: 50 milioni per strapparlo alla rivale

Il calciomercato del Milan si infiamma definitivamente, nel mirino uno dei centravanti più importanti della Serie A

Il Milan continua a rivelarsi una delle squadre più attive durante questo calciomercato estivo. Il nuovo ds, Igli Tare, si sta già muovendo per rinforzare il reparto difensivo, oltre alle trattative, sempre più avanzate, per portare un nuovo centrocampista ad Allegri, magari in grado di sostituire Reijnders.

Parallelamente il Diavolo dovrà necessariamente investire su un nuovo attaccante. Una priorità che nasce anche dopo gli addi di Jovic, Abraham e Camarda. L’unico attaccante, oltre a Gimenez, rimasto a disposizione è Lorenzo Colombo, il cui futuro sembra essere comunque lontano da Milano. I rossoneri dovranno trovare un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez e Tare sembra aver trovato nel profilo di Mateo Retegui uno dei più adatti a ricoprire il ruolo.

Il Milan punta Retegui, si cerca uno sconto dall’Atalanta

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Diavolo sembra essere disposto a spendere una cifra importante per strappare all’Atalanta l’attaccante che ha vinto la classifica dei capocannoniere dell’ultima Serie A. Il giocatore della Dea viene valutato circa 50 milioni ma il Milan sta lavorando per tentare di abbassare questa richiesta e scendere a 40 milioni. Anche se il Milan sa benissimo che i bergamaschi difficilmente fanno sconti.

I rossoneri sembrano ottimisti e sperano di trovare un’intesa con l’Atalanta, sfruttando i buoni rapporti nati con l’affare che portò De Ketelaere a Bergamo. Difficilmente però la Dea cederà il proprio bomber in Italia, soprattutto considerando che il club arabo dell’ Al-Qadsiah lo ha già messo nel mirino e potrebbe offrire fino a 60 milioni. Inoltre nella nuova squadra di Juric, Mateo Retegui è considerato un elemento imprescindibile dell’attacco neroblu, un reparto in cui tornerà protagonista anche Gianluca Scamacca.

Retegui sarebbe l’attaccante perfetto per Allegri

Il Milan per ora non si affida completamente a Gimenez, il giocatore deve essere ancora valutato da Allegri nel ritiro di lugli dopo che i primi mesi in rossonero sono stati in chiaroscuro. Per questo, Tare sta pensando a una punta che possa entrare in concorrenza con il messicano e non esserne una mera alternativa. La richiesta parte proprio da Allegri, un tecnico ambizioso che ha intenzione di riportare il Milan ad alti livelli, come già accaduto durante la sua ultima esperienza in rossonero nel 2011, quando vinse lo Scudetto.

Mateo Retegui si sposerebbe perfettamente con le richieste del tecnico livornese, oltre ad essere un colpo ambizioso, l’attaccante conosce benissimo la Serie A e vanta tra le sue caratteristiche una certa propensione al gol e nella sua raffinata finalizzazione ha dimostrato anche una certa furbizia che sicuramente piacerà ad Allegri.

Intanto Tare dovrà muoversi su altri reparti, come la difesa e il centrocampo, ma la pista Retegui rimarrà attiva ancora per molto e a breve i rossoneri proveranno l’azzardo, vedremo nei prossimi giorni come risponderà l’Atalanta.