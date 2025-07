Milan, Tare molla Jashari: blitz in Spagna

Col passare delle ore si riducono sempre di più le possibilità di vedere Ardon Jashari con la maglia del Milan

Non è ancora arrivato il via libera da parte del Club Brugge alla partenza di Ardon Jashari. Ecco perché il direttore sportivo Igli Tare studia un colpo alternativo.

Il Milan sembra essere ormai intenzionato a mollare la pista che porta all’innesto di Ardon Jashari per rinforzare il centrocampo. Ormai da tempo il club rossonero ha raggiunto l’accordo per l’arrivo all’ombra del Duomo del centrocampista svizzero (ma originario della Macedonia del Nord), pronto a firmare un contratto di durata pluriennale per diventare un nuovo giocatore del Diavolo. L’unico e finora insormontabile ostacolo è rappresentato dal mancato via libera del Club Brugge.

La società belga ha innescato un vero e proprio braccio di ferro con il giocatore classe 2002, rifiutando le offerte del Milan la cui ultima proposta è arrivata trentadue milioni di euro più altri due di bonus. Una proposta respinta dal Club Brugge che continua ad aspettare un’offerta da quaranta milioni per lasciar partire il giocatore arrivato lo scorso anno dal Lucerna per sei milioni di euro. Una situazione che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro vista la chiara e decisa volontà del giocatore di sposare la causa rossonera, ma chiaramente il Milan non potrà attendere ancora a lungo. Ecco perché il direttore sportivo Igli Tare si sta guardando intorno per valutare delle piste alternative in modo da garantire a Massimiliano Allegri il terzo rinforzo a centrocampo dopo gli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric.

Calciomercato Milan, blitz in Spagna per il centrocampista

L’intenzione del direttore sportivo rossonero Igli Tare resta quello di consegnare al tecnico Massimiliano Allegri un centrocampista giovane, ma già in grado di garantire un rendimento importante.

Ecco perché – stando a quanto riportato anche dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport – il Milan potrebbe tornare all’assalto di Javi Guerra, obiettivo solo apparentemente abbandonato dal direttore sportivo Igli Tare. Il giocatore classe 2003 resta in uscita dal Valencia e potrebbe diventare il primo obiettivo per il centrocampo rossonero dopo i primi approcci registrati nel corso delle passate settimane.