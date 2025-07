Milan, Tare stravolge i piani per il terzino destro: assalto all’ex Serie A

Igli Tare cambia idea. Il direttore sportivo albanese rivede i suoi piani e vira su un altro profilo per il ruolo di terzino destro. L’ex Serie A sarà la nuova priorità per il Milan.

Nella conferenza stampa pre amichevole col Liverpool Massimiliano Allegri ha predicato calma e pazienza. Il Milan si farà, anche attraverso il contributo del calciomercato. Non solo Modric, Ricci ed Estupinan, arriveranno “altri elementi bravi e funzionali sul mercato al nostro organico”, ha detto l’allenatore toscano di fronte ai giornalisti. Un segnale che ha anticipato la fumata bianca destinata ad arrivare al più tardi domani sera per Ardon Jashari. Di fronte all’offerta al rialzo di 35 milioni di euro, il Club Brugge si è finalmente convinto a lasciare il proprio centrocampista e permettergli di realizzare il proprio sogno.

Milan-Jashari, via libera entro domani sera: cambiano i piani per il terzino destro

Dopo aver ufficializzato un’operazione che sembrava destinata a non finire mai, il Milan virerà su altri reparti. L’attacco può rimanere in standby, almeno per il momento. Il primo punto nella lista di mercato è il terzino destro. Dei cinque laterali difensivi che sono passati da Milanello la scorsa stagione, ovvero Calabria, Emerson Royal, Walker e Florenzi ne rimarrà soltanto uno, Alex Jimenez (probabilmente il meno terzino di tutti, Allegri lo vede più come esterno). Ecco perchè i rossoneri rimangono vigili su Guela Douè.

Quello del fratello di Desirèe, eroe della finale di Champions, è il nome in lizza per la fascia destra. Tuttavia, l’offerta avanzata a 23 milioni di euro non soddisfa lo Strasburgo, il quale è convinto che, facendo crescere l’ivoriano in casa anche la prossima stagione, il prezzo possa lievitare ulteriormente. A meno che il diretto interessato non forzi la mano col proprio club, il Milan non intende alimentare un’altra trattativa infinita. Il piano B porta sempre in Ligue 1, verso un altro ivoriano nonchè vecchia conoscenza del nostro calcio.

Milan, se lo Strasburgo non lascia Douè ecco il piano B: il piano

L’alternativa a Douè è Wilfred Singo, esterno ex Torino ora in forza al Monaco. Anche in questo caso, però, è il prezzo del cartellino l’ostacolo. Il club del Principato non vuole cedere il classe 2000 se non per una proposta irrinunciabile pare a trenta milioni.

Più fattibili profili in prospettiva come Jon Aramburu della Real Sociedad e Zakaria El Ouadhi del Genk. Ma al momento il Milan non intende mollare l’osso verso i laterali della Nazionale degli Elefanti.