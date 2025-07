Milan, Thiaw in partenza: il sostituto arriva da Londra

Tra i prossimi giocatori in procinto di lasciare il Milan c’è Malick Thiaw, nel mirino del Como e non solo

Prosegue il restyling del Milan con Igli Tare al lavoro sia sul fronte entrate che per quanto concerne le uscite. A lasciare potrebbe essere anche Malick Thiaw.

Dopo le cessioni dei vari Tijiani Reijnders e Theo Hernandez e il passaggio di Francesco Camarda in prestito al Lecce, il Milan continua a lavorare alle uscite. Il prossimo giocatore a salutare Milanello sarà Emerson Royal. Il terzino brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Tottenham per la cifra di quindici milioni di euro al termine di una lunga trattativa di mercato, è già sul punto di salutare per accasarsi ai turchi del Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto. Eventualmente, per l’esterno carioca sarebbe poi pronto un contratto di durata triennale.

Altro giocatore in uscita nel reparto difensivo è Malick Thiaw. Il difensore tedesco (ma originario della Finlandia) classe 2001 sarebbe sul punto di lasciare il Milan tre anni dopo il suo arrivo dallo Schalke 04. Sulle sue tracce c’è forte il Como di Cesc Fabregas, pronto da tempo a chiudere l’operazione. Resta da convincere il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Bayer Leverkusen, il cui destino sembra essere comunque lontano da Milanello a prescindere dal fatto che possa approdare o meno sulle sponde del lago di Como.

Calciomercato Milan, il sostituto di Thiaw dal Chelsea

Chiaramente la possibile partenza di Malick Thiaw da Milano spingerà il direttore sportivo Igli Tare a portare alla corte di Massimiliano Allegri un nuovo innesto per il reparto arretrato.

Stando a quanto rivelato da alcuni media inglese tra cui Palace Report, il Milan sarebbe una delle squadre interessate a Tosin Adarabioyo, difensore anglo-nigeriano classe ’97 e di proprietà del Chelsea. Legato ai Blues da altri quattro anni di contratto, il giocatore ex Fulham e Manchester City è stato messo nella lista dei partenti del club londinese.

Sulle sue tracce, oltre al Milan, ci sarebbero Napoli, Monaco, Newcastle United, West Ham e Crystal Palace. Per aggiudicarselo servirà presentare una offerta da trenta milioni di sterline, ma le richieste del Chelsea potrebbero ridursi col passare dei giorni.