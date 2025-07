Milan: ufficiale Modric, con lui un altro colpo dal Real

Il croato è ufficialmente un giocatore rossonero. Ma dai Blancos potrebbe arrivare un altro rinforzo nel corso del calciomercato estivo

Ora è ufficiale: Luka Modric è un giocatore del Milan. Terminata l’esperienza al Mondiale per Club, il croato si è preso qualche giorno per ricaricare le pile e oggi è arrivato nel capoluogo meneghino per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2026 con la possibilità anche di prolungare la sua permanenza alla corte di Allegri fino al 2027. Il centrocampista per questa nuova avventura ha scelto il numero 14.

Modric nelle prossime settimane potrebbe essere raggiunto da un suo ex compagno al Real Madrid. Secondo le informazioni di RMC Sport, il calciatore avrebbe comunicato ai Blancos la propria intenzione di lasciare la squadra di Xabi Alonso in questa sessione di calciomercato per trovare maggiore continuità e il Milan è una delle possibilità. E chissà che il croato non possa essere decisivo per consentire al giocatore di accettare la destinazione milanese.

Calciomercato Milan: non solo Modric, altro arrivo dal Real

I rapporti fra Milan e Real Madrid sono storicamente ottimi e questo potrebbe facilitare l’operazione. Per il momento non ci sono delle trattative in corso anche perché Xabi Alonso non ha ancora deciso in modo definitivo il suo futuro. Ma si tratta di una pista da tenere in considerazione con Modric pronto a fare da collegamento per arrivare alla fumata bianca.

Dalla Francia confermano come Endrick potrebbe lasciare il Real Madrid nel corso di questo calciomercato. Il brasiliano non è destinato ad avere molto spazio anche con Xabi Alonso in panchina e una sua partenza è assolutamente possibile. Il Marsiglia si sarebbe già mosso, ma il Milan è pronto ad entrare in corsa e sbaragliare la concorrenza. E la presenza di Modric sembra essere una garanzia maggiore anche per il talento verdeoro.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Endrick ha voglia di rilanciarsi dopo un periodo non facile e con poco spazio. Il prestito sembra rappresentare la soluzione ideale e il Real Madrid potrebbe essere disposto ad accettare. Vedremo se il Milan deciderà di affondare il colpo o andrà su altri profili.

Mercato Milan: occasione Endrick dal Real

Una cosa in questo momento è certa: Endrick rappresenta una grande occasione per il Milan. Il Real Madrid ha aperto al prestito e i rossoneri potrebbero piazzare un colpo importante nel calciomercato estivo.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Non ci sono trattative dirette. Ma Modric è pronto a scendere in campo in prima persona per convincere Endrick e il Real Madrid ad accettare la destinazione Milan.