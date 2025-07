Milan, ultimatum Jashari: Tare ha già il sostituto

In casa Milan continua a tenere banco la vicenda relativa ad Ardon Jashari. Le prossime ore saranno decisive

Da diversi giorni il Milan ha in pugno Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero però è ancora bloccato dal Club Brugge. E il Milan non attenderà ancora a lungo.

Dopo gli arrivi – ormai già ufficiali – di Samuele Ricci e Luka Modric, il Milan ha intenzione di chiudere le operazioni in entrata a centrocampo con l’ingaggio di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero (ma originario della Macedonia del Nord) è stato individuato dal Milan come innesto ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Da diversi giorni il Milan ha l’accordo con il giocatore, pronto a firmare un contratto della durata di cinque anni e un ingaggio da quasi due milioni e mezzo di euro a stagione.

A frenare l’arrivo di Ardon Jashari al Milan però è il Club Brugge, con cui il giocatore ha altri quattro anni di contratto. Il club belga finora non ha ancora accettato l’ultima offerta messa sul tavolo dal Milan, con importo pari a trentadue milioni e mezzo di euro a cui aggiungere altri due milioni di euro di bonus. L’intenzione del Club Brugge è di incassare la cifra tonda di quaranta milioni, ma la sensazione è che nelle prossime ore la situazione dovrà sbloccarsi come testimonia anche l’esclusione del giocatore dalle ultime attività di squadra, tra cui sfida di Supercoppa belga contro il Saint-Gilloise.

Calciomercato Milan, ultimatum e alternativa a Jashari

La sensazione è che il Milan voglia provare a sbloccare l’affare nei prossimi giorni, non oltre la metà della prossima settimana. E così, se dal Belgio non dovesse arrivare il via libero definitivo, il direttore sportivo rossonero Igli Tare potrebbe virare su un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo.

Il nome giusto in tal senso potrebbe essere quello di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia. Vecchio pallino di Massimiliano Allegri, ha sicuramente caratteristiche tecniche differenti da quelle di Jashari oltre a una carta di identità più pesante, ma il suo feeling con il tecnico rossonero potrebbe essere un elemento da non trascurare.