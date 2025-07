Milan-Vlahovic, Furlani chiaro: si può solo così

Sembra stia iniziando a prendere piede una delle trattative più incredibili delle ultime estati: Dusan Vlahovic ora può davvero andare al Milan

Sarà un’estate di profondo rinnovamento in casa Milan, dopo una stagione conclusa tra delusioni sul campo e tensioni interne. La rifondazione è già in atto: tra le prime uscite illustri ci sono state quelle di Reijnders e Theo Hernández, ceduto in Arabia Saudita su spinta della dirigenza, con il concreto interesse anche di Simone Inzaghi a fare da cornice all’operazione. Diversa la situazione di Tijjani Reijnders, sacrificato per esigenze di bilancio legate alle plusvalenze.

Per il nuovo centrocampo, i nomi in entrata sono già ben delineati: Samuele Ricci è stato definito, Luka Modric è atteso dopo il Mondiale per club con il Real Madrid, mentre per il giovane svizzero Ardon Jashari la trattativa è in fase avanzata. Ma, come confermato dal direttore sportivo Igli Tare, il mercato non si fermerà lì: in attacco si cerca un profilo esperto da affiancare a Gimenez. Non un giovane da far crescere, ma un titolare pronto, capace di stimolarlo e alzare il livello della concorrenza. L’idea Vlahovic va proprio in questa direzione.

Milan, prende sempre più corpo l’idea Vlahovic

Il Milan apre uno spiraglio per Dusan Vlahovic, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. L’amministratore delegato Giorgio Furlani, secondo quanto riportato anche da SportMediaset, avrebbe dato il suo assenso all’idea di portare il serbo in rossonero, ma a condizioni ben precise. Il nodo principale resta l’ingaggio: Vlahovic percepisce 12 milioni netti all’anno alla Juventus, cifra fuori scala per i parametri milanisti. Senza una decisa riduzione dello stipendio, che dovrà quasi dimezzarsi, l’affare non decollerà.

Altro elemento chiave è il costo del cartellino, stimato tra i 20 e i 25 milioni: una cifra che, sebbene non proibitiva, richiede manovre calibrate sul piano finanziario. Il Milan è disposto a lavorare su formule flessibili, ma vuole evitare aste o condizioni imposte. Nel frattempo, la Juventus valuta alternative e potrebbe decidere per la linea dura, tenendo il giocatore fuori rosa, o persino una risoluzione anticipata.