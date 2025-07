Milan-Vlahovic, la pista si infiamma: la mossa che nessuno si aspettava

Qualcosa si muove attorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante, in rotta con la Juventus, è tra gli obiettivi primari del Milan di Igli Tare, che potrebbe fare presto la sua mossa.

Una trattativa conclusa negli ultimi giorni, un’altra che sta per andare in porto. La dirigenza del Milan sembra “on fire” in questo frangente di calciomercato. Il Diavolo ha trovato in Estupinan il successore di Theo Hernandez. L’ecuadoriano ha già raggiunto i suoi compagni ad Hong Kong e potrebbe disputare uno spezzone di gara contro il Liverpool. Non farà parte della tournèe in Oriente Ardon Jashari, ma le ultime notizie fanno comunque brillare gli occhi ad Allegri. Alla ripresa degli allenamenti a Milanello, prevista per il 5 agosto, dovrebbe esserci anche lo svizzero ormai ex Bruges.

Estupinan e ora Jashari: il Milan accelera e non si ferma, i piani di Tare

Ma la campagna acquisti non si conclude di certo ora. Ci sono ancora almeno due reparti da puntellare, a partire dalla fascia destra. L’unico superstite di quella zona del campo è Alex Jimenez, che tuttavia il tecnico considera più esterno alto, oltre al jolly Saelemaekers, destinato a rimanere. Resta perciò vivo il pressing su Guela Douè. L’altra priorità in Casa Milan è il reparto avanzato, dove il solo Gimenez non basta. In cima alla lista di mercato spicca Dusan Vlahovic. Qualcosa potrebbe muoversi a stretto giro.

Secondo l’edizione odierna di “Repubblica”, il Milan sarebbe pronto a stanziare un’offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro per l’attaccante serbo. L’avventura del numero 9 alla Juventus sembra ai titoli di coda, ma resta il nodo contrattuale da risolvere. L’impressione è che l’ex Fiorentina non partirà a meno di una buonuscita che non si discosti troppo dai 12 milioni percepiti fino al 30 giugno 2026. Senza un accordo, il pressing rossonero risulta vano. Ma c’è una speranza.

Milan, pressing su Vlahovic: l’auspicio della dirigenza rossonera

Sebbene rappresenti un rischio, nel quartier generale di via Aldo Rossi l’auspicio è che il tira e molla si prolunghi fino alle ultime ore della sessione estiva. In quel caso, il Milan potrebbe acquistare Vlahovic ad una cifra addirittura inferiore, davanti alla quale la Vecchia Signora potrebbe arrendersi per evitare di perdere il calciatore a zero il prossimo anno.

Ciononostante, la dirigenza bianconera spera di trovare un’intesa il prima possibile con l’agente di Dusan, Darko Ristic, atteso a Torino nelle prossime ore. Un incontro che, a quanto pare, non interesserà esclusivamente le due parti “separate in casa”.