Milan, voltafaccia clamoroso dell’obiettivo di Tare: firma col club di Serie A

Il pallino di Tare chiude la porta in faccia al Milan e si trasferisce al club di Serie A. Fissate le visite mediche del calciatore, che firmerà con la società italiana nel giro di pochi giorni.

Qualcosa si sta muovendo sotto traccia nelle segrete di Casa Milan. Con l’avvio del calciomercato la società vuole sprintare per regalare quanti più innesti possibili ad Allegri in vista del ritiro estivo, che avrà inizio tra esattamente sei giorni a Milanello. Le pareti del centro sportivo rossonero rivedranno l’allenatore che più di undici anni fa lasciò il Diavolo dopo aver aggiunto lo scudetto numero 19 e una Supercoppa Italiana. Un palmares che il tecnico toscano spera di agguantare e, perchè no, anche superare. Ma il mercato deve essere il punto di partenza per forgiare una squadra competitiva che possa tornare ai fasti di un tempo.

Milan, si parte con il mercato: sfuma un obiettivo di Tare

In questi giorni il nuovo diesse Igli Tare ha messo a segno il secondo colpo a centrocampo. Dopo Luka Modric, che si aggregherà al gruppo a seconda del cammino al Mondiale per Club del Real Madrid, Samuele Ricci entrerà ufficialmente nell’ecosistema rossonero. Giovedì l’ormai ex granata sosterrà le visite mediche e firma sul contratto, per poi rivedersi lunedì mattina ed iniziare la nuova avventura in rossonero dopo mesi e mesi di flirt. Non ha avuto la stessa sorte il corteggiamento per Honest Ahanor, che ha deciso di sposare la causa atalantina.

A confermare la fumata bianca è l’ANSA, che ha riportato quanto segue:

“L’Atalanta ha chiuso col Genoa l’acquisto a titolo definitivo di Honest Ahanor. L’esterno mancino classe 2008, che sosterrà le visite mediche domani, arriva per 15 milioni più 5 di bonus al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra. Ahanor sostituisce di fatto Matteo Ruggeri, che va all’Atletico Madrid per 18 milioni di euro più di 2 di bonus, lasciando i nerazzurri, squadra in cui è cresciuto, dopo 109 presenze, 2 reti e 10 assist.”

Milan-Ahanor, trattativa sfumata: il talento cresciuto nel Genoa va all’Atalanta

Niente Milan per il classe 2008, lanciato in prima squadra da Patrick Vieira in questo campionato riuscendo addirittura a togliersi la soddisfazione di castigare il Napoli campione d’Italia.

L’esterno azzurro con origini nigeriane si trasferirà quindi in quella che è una fucina di talenti come l’Atalanta, che negli ultimi anni ne ha prodotti a dozzine di giovani poi esplosi in massima serie, mentre il Milan dovrà schiarirsi le idee e puntare su altri profili per le fasce laterali.