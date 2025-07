Niente Milan, salta il colpo: l’ultima mossa del club è una sentenza

Per la mediana sfuma un obiettivo dei rossoneri: il giocatore rimane a casa, proposto il prolungamento di contratto

Corsie esterne da coprire, un colpo in mediana ed un nove da affiancare a Gimenez, il mercato del Milan è polarizzato da queste necessità. Pubill ed Estupinian sono più di due “ipotesi”, contatti intensi e costanti per arrivare ad una conclusione in tempi brevi.



Per l’attacco la pista più calda rimane quella che porta a Dusan Vlahovic, mentre per la mediana i nomi al vaglio sono molteplici. Un reparto già arricchito ed infoltito dai colpi Samuele Ricci e Luka Modric, nonostante la cessione record di Tijjani Reijnders, ma mister Allegri vuole un altro profilo duttile e capace di fare entrambe le fasi, un profilo che possa concorrere con i vari Fofana e Loftus-Cheek.

Milan, colpo sfumato? Javi Guerra verso la permanenza

Accostato da inizio estate ai rossoneri, Javi Guerra è un profilo che il Milan ha sondato davvero, ma ad oggi ogni strada verso di lui sembra portare ad un vicolo cieco. Il rinnovo in stand-by con il Valencia aveva ingolosito il Diavolo, ma oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport, il club spagnolo sembra deciso a proporre un rinnovo contrattuale al classe 2003 per blindarlo. Il precedente contratto fino al 2027, verrebbe così prolungato di almeno due stagioni, fino quindi al 2029.



Da capire ora la scelta di Javi Guerra, ma tutto fa pensare ad una permanenza in terra iberica per il talento dell’U-21 spagnola, che la passata stagione ha collezionato 36 gettoni stagionali realizzando anche tre gol e tre assist.

Notizie dal Belgio: Jashari più vicino?

Ardon Jashari è in rotta con il Bruges e attende soltanto le mosse del Milan. Sfumato Javi Guerra il Milan ora fa all-in sul talento svizzero che spinge per approdare a Milano.



Il classe 2001 non è stato neanche convocato per la supercoppa belga, chiare le sue intenzioni, ma il Bruges non farà sconti. Contatti intensi tra le due parti e tra la dirigenza rossonera e il centrocampista, con lo stesso Igli Tare che, come riportato da Tuttosport, avrebbe pranzato con l’agente dello svizzero per cercare di trovare una quadra in questa intricata trattativa.