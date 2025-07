Nuovo bomber Milan, contatti in serata: Tare pronto a beffare due big

Il Milan lavora sul mercato e l’obiettivo è rinforzare la rosa in tutti i reparti. Il club sta lavorando ad una punta da affiancare a Gimenez.

Il Milan lavora sul mercato e vuole rinforzare la rosa ovunque. Igli Tare in particolare – insieme a Massimiliano Allegri – è consapevole che serve una punta da affiancare a Santiago Gimenez, dopo gli addii di Abraham, Jovic e Camarda, ceduto quest’ultimo al Lecce. Diversi nomi nel mirino ma nelle ultime ore il club rossonero sembra aver accelerato per un big di serie A.

Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà in questi minuti ci sono contatti frequenti in casa Milan per arrivare al centravanti dell’Udinese e della Nazionale italiana Lorenzo Lucca, un giocatore che per caratteristiche piace molto sia a Tare che ad Allegri ed è un giocatore che ha comunque molto mercato.

Boom Milan, Allegri pronto a beffare Conte

Per diverse settimane Lucca è stato molto vicino al Napoli e gli azzurri però hanno rallentato nei dubbi con Nunez e ultimamente con Moise Kean. Anche l’Atalanta è molto interessata e pensa a Lucca in caso di eventuale cessione di Retegui ma ora il Milan sarebbe in procinto di accelerare per arrivare all’attaccante.

Sul giocatore ci sono quindi diverse big ma c’è da segnalare il forte interesse del Milan, molto interessato con Allegri che potrebbe cosi beffare il prossimo rivale Antonio Conte, da sempre grande estimatore dell’attaccante dei friulani.