Okafor Milan, colpo di scena: la decisione di Allegri spiazza tutti

Riflessioni in corso in casa Milan e si valutano diverse interessanti situazioni. Occhio alle decisioni di Massimiliano Allegri.

Prime amichevoli della stagione per il Milan di Max Allegri con il tecnico che valuta un pò tutti gli uomini a disposizione e proverà cosi a capire chi è utile o meno alla causa rossonera. L’ultima stagione è stata fallimentare e nessuno ha reso all’altezza delle aspettative, ma ora non puoi solo comprare, ma soprattutto rivalutare gli uomini a disposizione.

Uno degli esempi più chiari è Ruben Loftus Cheek, profilo piuttosto importante che negli ultimi anni ha avuto numerosi problemi fisici e non ha mai reso quando è entrato in campo. Oltre a Loftus Cheek però c’è un altro profilo da valutare e stiamo parlando dell’attaccante svizzero Noah Okafor, giocatore in prestito al Napoli negli ultimi sei mesi.

Mercato Milan, possibile ripensamento in attacco

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul futuro di Okafor ed ha svelato alcuni riflessioni in casa rossonera. Okafor ha siglato una doppietta da subentrante nell’amichevole contro il Liverpool ed ora il club starebbe valutando il da farsi con il giornalista che ha spiegato:

“I dirigenti del Milan e Allegri stanno valutando la posizione di Okafor che sembrava destinato a partire ma che potrebbe restare per completare il pacchetto offensivo del Milan”. Una decisione sorprendente ma realizzata dopo il pensiero del Milan di