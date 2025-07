“Possiamo fare come il Napoli”: Fofana infiamma l’ambiente Milan, poi l’elogio da brividi ad Allegri

Fofana si è anche espresso sui nuovi acquisti in quello che è il suo reparto di competenza:

“Ricci è un giocatore molto bravo, con e senza palla. In poco tempo avrà i giusti automatismi”. Continua su Modrid “Tutti siamo pronti a sacrificarci per il Pallone d’oro. Non vediamo l’ora di allenarci con lui. Da uno così, solo guardandolo giocare o parlandoci fuori dal campo, c’è da imparare. Al Milan darà tanto. Nel calcio la concorrenza non è mai un problema, ma una cosa normale. Anzi, è un bene perché spinge a essere più competitivi. Con giocatori così forti potremo dire la nostra contro tutti”.