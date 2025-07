“Può fare come il Napoli di Conte”: Fiducia Milan, investitura totale su Allegri

C’è fiducia per il futuro del Milan con la gestione dell’Allegri-bis. Addirittura c’è chi azzarda un paragone con il Napoli di Antonio Conte per la stagione che comincerà ad agosto.

Ricostruire il gruppo dalle fondamenta, aumentando la coesione della squadra. All’alba della nuova stagione, Massimiliano Allegri si è posto questo obiettivo. Bisogna tagliare i conti con il passato, specialmente quello recente, per riportare il Milan ai livelli di un tempo. L’annata scorsa è solo un brutto e lontano ricordo, il futuro si imposta ora, sin dal primo giorno di ritiro pre campionato. Di certo le premesse sono più ottimistiche rispetto ai dubbi dell’estate 2024. Il tecnico livornese ha tutte le carte in regola per ridare solidità al gruppo anche nei momenti di tempesta.

Milan, il ritorno di Allegri dà fiducia alla piazza: si può tornare grandi

Il Diavolo può solo beneficiare del carisma e della capacità di fare muro di fronte alle avversità di Allegri, che in passato ha saputo navigare in acque burrascose mantenendo la barra dritta. 15 anni dopo il suo primo ingresso a Milanello, il ritorno di Max dà nuove speranze al popolo rossonero, ma anche a storici allenatori come Fabio Capello. Attraverso una disamina uscita sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport”, l’ex allenatore ha espresso un’opinione sull’Allegri 2.

Di seguito le sue sensazioni:

“Sono cambiate tante cose, certamente, ma lui l’ambiente lo conosce già. Ecco, conoscenza è un termine cruciale. Max infatti conosce bene il ‘problema’ di giocare nel Milan e di giocare a San Siro. Concetti fondamentali, che richiedono giocatori di valore nelle scelte di mercato. Allegri è la scelta giusta in questo particolare momento perché è una garanzia“.

Capello fiducioso su Allegri: “Conosce bene l’ambiente, è fondamentale”

L’uomo di San Canzian d’Isonzo ha inoltre azzardato un paragone speciale:

“Allargando l’orizzonte, il Napoli e il Milan rispetto a Inter e Juve partono col vantaggio di essersi ritrovate prima. A questo punto dell’anno due settimane di differenza nell’inizio del lavoro valgono tanto. Quest’anno è stato giustamente esaltato l’operato di Conte, che infatti ha vinto con la miglior difesa. È una cosa molto importante, sotto questo aspetto Allegri sa cosa fare. Niente voli pindarici ma sostanza”.

Per Capello non si vedranno più certi episodi come il cooling break di Roma

“Max è una persona intelligente, che capisce il luogo in cui lavora. Non lo definirei però un sergente di ferro in sé per sé. Semplicemente è uno che non accetta i capricci, perché stiamo parlando di un gioco di squadra. Gli episodi dell’anno scorso non erano accettabili, ma direi che quest’anno, con lui alla guida, a nessuno passerà per la testa di ‘esibirsi’ in cose simili.”

Investitura totale, quindi, verso l’operato di Allegri, che assieme ad Igli Tare ha tutte le carte in regola per costruire un grande Milan