Quote scudetto, attesa per il Milan di Allegri: i rossoneri al quarto posto

In questo momento non c’è grandissima fiducia per il Milan di Massimiliano Allegri, almeno in chiave scudetto. I bookmakers parlano chiaro.

Rispetto allo scorso anno il Milan affronterà tanti cambiamenti. Un nuovo allenatore ed un nuovo Ds ma anche tante altre novità e al momento il club rossonero è ancora in alto mare e mancano tantissime cose per il prossimo anno. Rinforzi sul mercato cosi come anche le altre big e in fondo siamo solo ad inizio Luglio.

Va sottolineato però che il Milan il prossimo anno non affronterà le coppe e quindi i rossoneri – come è capitato al Napoli di Antonio Conte lo scorso anno – hanno un grosso vantaggio sulle rivali. Di certo le cessioni di Theo Hernandez e Reijnders complicano le cose e anche per questo i rossoneri non vengono visti tra i favoriti per il titolo, anzi potremmo dire davvero tutt’altro.

Napoli favorito per il titolo, Milan abbastanza indietro

E’ solo metà Luglio ma in tanti sotto l’ombrellone o ancora nell’ufficio di lavoro commentano chi sarà la prossima vincitrice della serie A. E anche i bookmakers partecipano ovviamente a questo giochino e al momento vedono tutti il Napoli di Antonio Conte come grande favorito per la vittoria finale. Il club partenopeo vede la vittoria dello scudetto quotata a 2.75 la posta.

Nonostante l’addio di Simone Inzaghi c’è ancora fiducia attorno all’Inter di Chivu, quotata a 3.50 e vicinissima al Napoli. Dietro invece c’è la Juve a quota 5 mentre il Milan è attualmente al quarto posto tra le squadre favorite e la vittoria del titolo è quotata sui vari bookmakers tra i 6 e i 6.5 la posta della scommessa messa in palio.