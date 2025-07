Regalo di Pioli al Milan: ufficiale il nuovo acquisto a sorpresa

Nell’immobilismo totale degli ultimi giorni, il Milan arriva a chiudere un colpo a sorpresa: arriva direttamente dalla Fiorentina

Nel mezzo di un torrido pomeriggio di luglio, il Milan, accusato di immobilismo sul mercato, ha annunciato a sorpresa un nuovo acquisto. Non solo mercato in uscita quindi dopo gli oltre 75 milioni incassati per Reijnders e i 25 per Theo. Il mercato in entrata si era già smosso con gli arrivi di Luka Modric, già idolo del popolo rossonero, e Samuele Ricci, presentato alla stampa e trepidante di iniziare la sua nuova avventura con Max Allegri.

Resta invece ancora da giocare la partita legata a Jashari: il giocatore sta provando a forzare il Bruges per arrivare a Milano ma il club belga non sembra disposto a scendere dalla sua valutazione di 40 milioni. Nel frattempo però Stefano Pioli, grande ex e attuale allenatore della Fiorentina, ha deciso di fare un “regalo” alla sua ex squadra.

Milan, ufficiale l’arrivo di Terracciano

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Pietro Terracciano dalla Fiorentina. Il portiere scuola Avellino arriva a sostituire Sportiello, tornato invece nella sua Bergamo, squadra dove è cresciuto ed è diventato titolare.

L’ex portiere viola ha firmato fino al prossimo giugno con uno stipendio da 800.000€ a stagione più un’opzione per prolungare di un ulteriore anno. Terracciano arriva a completare il pacchetto portiere e a dare una mano con le liste della Serie A e della Champions, essendo un over 22 cresciuto nel vivaio di una squadra della stessa stagione.