Retrofront Milan, dopo le voci di addio Allegri lo blinda: l’indizio conferma tutto

Fino a poche settimane fa la valigia era pronta per essere imbarcata ed iniziare una nuova avventura. Ora, però, il Milan e Max Allegri lo blindano. Un indizio conferma tutto.

La stagione del Milan ricomincerà senza una delle certezze più luminose della scorsa annata. Il Diavolo sarà orfano di uno dei suoi fari, il calciatore che, assieme a Pulisic, era il più tecnico e fantasioso della squadra. Non è bastato il rinnovo firmato a marzo per trattenere Tijjani Reijnders, volato al Manchester City con cui ha avuto già modo di approcciarsi al Mondiale per Club. Inevitabilmente Allegri dovrà trovare un’altra fonte di gioco, uno capace di svariare sulla trequarti e dettare il passaggio vincente. L’acquisto di Modric va in questa direzione, ma è normale che il minutaggio dell’ex Real sarà comunque tarato.

Milan, si riparte senza la certezza Reijnders: ma un altro leader viene blindato

Nel quartier generale di via Aldo Rossi l’auspicio è che l’infinito braccio di ferro con il Club Brugge per Ardon Jashari prima o poi si interrompa. Lo svizzero darebbe nuova linfa al reparto di centrocampo. Ma servono anche leadership ed esperienza a questo Milan. Salutati Reijnders e Theo Hernandez, toccherà a Rafa Leao fare quel salto di qualità che il popolo rossonero e, in generale, l’opinione pubblica gli chiede. Assieme al portoghese, il Diavolo farà affidamento anche su Mike Maignan, destinato a rimanere.

Ad inizio giugno le voci di trasferimento al Chelsea prima del Mondiale per Club, torneo vinto dai Blues, erano molto insistenti. Il club londinese intendeva affidare al francese la propria porta. L’affare è sfumato per distanza tra domanda e offerta e Magic Mike è rimasto a Milano. In base a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, almeno per quest’estate Maignan non sarà ceduto. Anzi, Massimiliano Allegri vuole affidargli la fascia da capitano in pianta stabile.

Maignan resta, Allegri gli affida la fascia: respinti i rumors di mercato

Una scelta forte, quella dell’allenatore toscano, che vuole confermare ad ogni costo il portiere. L’anno scorso la fascia aveva avuto vari proprietari, ma ora sarà affidata esclusivamente a Maignan. Un simbolo che testimonia la centralità nel progetto Milan, oltre che un momento storico per il club.

L’ultima volta che il ruolo di capitano rossonero veniva affidato ad un calciatore non italiano era il 1961. Si trattava di un certo Niels Liedholm. Un onore e un onere non da poco per Mike, nella speranza che il segnale serva per superare il momento di impasse sulla questione rinnovo.