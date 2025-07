Rivoluzione Milan, il piano tattico di Allegri è sorprendente: cambiano modulo e interpreti

Max Allegri ridisegna il Milan. Lo schieramento dei rossoneri potrebbe cambiare in corso d’opera. Le amichevoli saranno la cartina al tornasole di questo nuovo piano tattico.

Che qualcosa, se non molte cose, debbano cambiare rispetto all’anno scorso è innegabile. Il Milan deve mettere alle spalle la passata stagione. Il passato è passato, lo hanno ripetuto vari interpreti del gruppo squadra. Il futuro parte adesso, dalle amichevoli di lusso che i rossoneri hanno già disputato e giocheranno da qui all’esordio ufficiale, in Coppa Italia contro il Bari. La sconfitta contro l’Arsenal, bizzarramente coincisa con il successo ai rigori targato Torriani, ha dato buone indicazioni, cui bisognerà dare seguito in un altro test di prestigio previsto per oggi alle 13.30 (ora italiana) contro i campioni del Liverpool.

Milan, altro test di lusso contro i campioni d’Inghilterra: Allegri cambia

A meno di sorprese, Allegri dovrebbe riprovare con la coppia d’attacco inedita composta da Rafael Leao e Christian Pulisic, con lo statunitense ex Chelsea più arretrato rispetto al portoghese, cui spetta il ruolo di prima punta. La gara odierna dovrebbe coincidere con il debutto, anche solo a partita in corso, in casacca rossonera di Pervis Estupinan, che eredita la fascia di Theo Hernandez. Sulla fascia opposta il tecnico deve adattarsi, in attesa del mercato. Esperimenti che però potrebbero ripetersi anche a stagione iniziata.

Assieme all’attacco, la fascia destra è il reparto maggiormente attenzionato dalla dirigenza rossonera. Guela Douè è il profilo maggiormente sondato, oltre ad ipotetiche alternative come Wilfred Singo del Monaco. Qualora, come filtra dalle ultime indiscrezioni, il Milan non dovesse neanche avvicinarsi alle richieste dello Strasburgo, la soluzione potrebbe essere “fatta in casa”. L’idea di mister Allegri si concentra infatti su Tomori o, in alternativa, su Alexis Saelemaekers e Alex Jimenez.

Milan, Allegri può risolvere alla radice il problema terzino destro: idea rivoluzionaria

L’ipotesi formulata da “La Gazzetta dello Sport” vede il centrale ex Chelsea in una retroguardia capace di trasformarsi da tre a quattro a seconda del momento. L’inglese andrebbe così a fare il laterale basso, ruolo già ricoperto nei Blues.

Altrimenti l’intenzione è alternare Jimenez e l’ex Roma e Bologna sull’out di destra. Entrambi rientrano nei piani di Allegri, il quale ha posto il veto su un nuovo addio del belga che, oltre ad essere sinonimo di versatilità in campo, non ha mai nascosto il suo amore per il Milan. Per lui questa potrebbe essere l’annata della definitiva consacrazione in rossonero.