Rivoluzione Milan: ufficiale l’ingaggio dell’ex Serie A

Prosegue la rivoluzione tecnica del Milan dopo gli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Anche se la nuova stagione è ormai iniziata e sta per entrare nel vivo la preparazione estiva, il Milan fa registrare novità anche sotto il profilo delle scelte tecniche.

Dopo le ultime deludenti stagioni, il Milan ha deciso di cambiare. Si è partiti con l’ingaggio di Igli Tare, scelto come nuovo direttore sportivo al quale è stato affidato il compito non solo di scegliere il nuovo allenatore, ma anche e soprattutto di rifondare un gruppo con molte lacune e poche garanzie. La scelta del tecnico è ricaduta su Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Diavolo dopo la prima esperienza iniziata nel 2010 e terminata nel 2014, culminata con lo scudetto vinto nella stagione 2010/2011.

Si è poi passati al dato più tecnico, con diverse novità in queste prime settimane di calciomercato. Agli addii ufficiali di Tijiani Reijnders e Theo Hernandez hanno risposto gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci, due innesti importanti per la zona nevralgica del campo. Il direttore sportivo Igli Tare in questa fase è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri i nuovi terzini, un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez e un altro centrocampista il quale dovrebbe essere Ardon Jashari, ormai in totale rottura con il Club Brugge.

Calciomercato Milan, nuovo annuncio da parte della società

Il restyling del Milan, però, prosegue anche fuori dal rettangolo di gioco. Proprio in queste ore il club rossonero ha preso delle decisioni ufficiali, comunicando l’ingresso di nuove figure all’interno dell’organigramma, tra cui anche una vecchia conoscenza del massimo campionato italiano.

Si tratta di Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio e Cesena. Dopo una rilevante parentesi da opinionista televisivo, è stato scelto dal Milan come nuovo allenatore della formazione Under 16. Il club rossonero ha comunicato anche i nomi degli allenatori delle altre compagini giovanili maschili: la Primavera sarà guidata da Giovanni Renna, promosso dall’Under 17 che ora sarà allenata da Simone Baldo.

Sulla panchina dell’Under 18 ci sarà Marco Visconti mentre sarà Lorenzo Cresta il tecnico della formazione Under 15. Altri annunci sono attesi nelle prossime ore, quando il Milan renderà ufficiali gli staff di tutte le formazioni del settore giovanile, comprese quelle femminili.