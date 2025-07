San Siro bocciato: gli stadi italiani che ospiteranno Euro 2032

Arriva la bocciatura per lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in vista degli Europei in programma nel 2032

Cresce l’attesa per conoscere gli stadi italiani che ospiteranno le partite degli Europei di calcio in programma nel 2032, ma c’è una doccia gelata per San Siro.

Lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro dovrebbe essere uno degli impianti principali tra quelli italiani che ospiteranno gli Europei di calcio in programma nel 2032. La competizione sarà ospitata da Italia e Turchia, ma c’è ancora da definire l’elenco ufficiale degli impianti che ospiteranno le partite della fase a gironi e della fase finale. Per ovvi motivi, lo stadio Giuseppe Meazza è uno dei principali candidati insieme ad altri impianti italiani, ma nelle scorse ore è arrivata una vera e propria doccia gelata.

Nonostante Milano sia una città che sposa alla perfezione i requisiti Uefa per quanto concerne trasporti, strutture ricettive e simili, lo stadio di San Siro non ha i requisiti necessari per ospitare Euro 2032. La notizia è trapelata in questi minuti, a margine di un incontro tenutosi nel pomeriggio di oggi nella sede del Comune di Milano a Palazzo Marino dove il sindaco Giuseppe Sala ha ospitato rappresentanti di Inter, Milan, Figc e Uefa.

Euro 2032, bocciato lo stadio di San Siro

Quello di oggi era il quinto incontro in programma in questi giorni nelle città italiane che potrebbero ospitare le partite di Euro 2032. La Figc avrà altri tre mesi di tempo per comunicare la scelta alla Uefa in modo da far partire i cantieri entro il marzo del 2027. Il Comune di Milano, d’accordo con le società di Milan e Inter, dovranno presentare un progetto alternativo e definitivo entro un anno. In tal senso, il progetto ideale potrebbe esser quello del “nuovo” Meazza, a pochi passi dall’attuale stadio.

Al fine di rientrare nei parametri richiesti dalla Uefa, non basterà una semplice ristrutturazione. Gli altri stadi in corsa per ospitare le gare di Euro 2032 sono l’Olimpico di Roma, il Franchi di Firenze, il Dall’Ara di Bologna, il Bentegodi di Verona, il Ferraris di Genova, il San Nicola di Bari, il Maradona di Napoli, l’Allianz Stadium di Torino, l’Unipol Domus di Cagliari e il Barbera di Palermo.