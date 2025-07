Scossone Milan, dall’Arabia pronti a fare follie per l’attaccante: e Tare non chiude le porte

Dopo Theo e Reijnders, il Milan potrebbe dover sacrificare un altro top del gruppo. Le sirene arabe attraggono l’attaccante. E Tare non chiude la porta al trasferimento.

Mentre proseguono gli allenamenti dal ritiro di Milanello, a Casa Milan il tema primario è, ça va sans dire, il calciomercato. In queste prime fasi della sessione estiva Tare ha adempiuto al compito di incassare una buona cifra dalla cessione di un top. Il sacrificato numero uno è stato Tijjani Reijnders, venduto al Manchester City per 75 milioni. Il ds albanese è riuscito a sbrogliare la matassa Theo. Per lungo tempo, il fantasma dell’addio a zero aleggiava tra le pareti di via Aldo Rossi. Fortunatamente, il terzino francese si è convinto del trasferimento all’Al Hilal. Non senza polemiche, ma la firma è stata messa.

Milan, incassati 100 milioni dalle cessioni: ma potrebbero non bastare

Con un 25 milioni versati dal club di Simone Inzaghi per “Turbo Theo“, gli incassi hanno raggiunto la tripla cifra. Si può dire che la somma incassata dalla cessione del laterale sia stata reinvestita per Samuele Ricci. Ora la società deve aumentare i giri del motore per approfondire una campagna acquisti che, fino ad ora, si è concentrata esclusivamente sul centrocampo. Anche perchè nella sede rossonera potrebbe arrivare un’altra offerta esorbitante per Christian Pulisic, al centro di possibili voci provenienti dal Medio Oriente.

Sulle tracce dell’esterno americano ci sarebbe l’Al Nassr, in base a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”. La squadra di Cristiano Ronaldo non vuole essere da meno ai “cugini” dell’Al Hilal. Nessuna offerta è stata recapitata per il momento in via Aldo Rossi, ma ormai siamo tutti a conoscenza delle capacità economiche delle società arabe. In definitiva, l’ipotesi cessione non può essere accantonata, specialmente se la proposta monetaria fosse particolarmente allettante.

Pulisic-Al Nassr, il Milan non chiude le porte: si attende l’offerta

Se, tuttavia, questo assegno non fosse presentato di fronte ai dirigenti rossoneri, la società e Allegri non avrebbero alcun problema a mantenere il cartellino di Pulisic. E probabilmente nemmeno il numero 11, che ha dichiarato il suo amore per il Milan a più riprese.

Grandi sono le aspettative per quest’anno sull’attacco rossonero, che probabilmente si presenterà con un tridente titolare composto dall’ex Chelsea, Gimenez e Leao. Rapidità e tecnica sono doti fondamentali per i reparti avanzati allenati da Allegri, per cui una difesa rocciosa unita alle doti 0ffensive sopra elencate può essere un’arma letale.