Scudetto al Milan? Arriva il giudizio, Allegri ora è avvisato

E’ arrivata un vero e proprio giudizio in diretta riguardo il possibile scudetto al Milan nella prossima stagione: ma per Allegri è un avvisato

Il Milan sta attraversando un periodo particolare sul mercato. Ha venduto Tijjani Reijnders e a breve può ufficialmente dire addio a Theo Hernandez. Si sta concludendo l’acquisto di Samuele Ricci per il centrocampo e dopo il Mondiale per Club si concretizzerà anche l’arrivo di Luka Modric. Senza coppe, i rossoneri possono puntare alla vetta della classifica: almeno questo è il pensiero di Massimo Ambrosini.

Ambrosini indica la via al Milan: la lotta per lo scudetto

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni del QS delle prospettive del Milan nella prossima stagione: “La squadra deve partire con l’ambizione di dover primeggiare o di provare o di provare a dare fastidio a chi si metterà davanti. Un’annata senza coppe, consente di recuperare al meglio e lo abbiamo visto con il Napoli l’anno scorso. Sarà importante anche il mercato, l’obiettivo dev’essere quello di stare in testa alla classifica, anche se non sarà facile“.

Insomma, per il Milan potrebbe essere una grande stagione visto che giocherà meno gare delle altre. Allo stesso tempo, la rosa andrà rinforzata con vari innesti. Serve puntellare praticamente qualsiasi reparto. Oltre al centrocampo, infatti, sarà importante prendere un difensore centrale, un sostituto di Theo e un centravanti.

Allegri, in questo senso, potrebbe ricevere un attaccante forte come per esempio Dusan Vlahovic, che però dovrebbe ridursi l’ingaggio da 12 milioni che oggi percepisce alla Juve. Competere con il Napoli non sarà semplice.