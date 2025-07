Simeone lo manda al Milan: 2 colpi dalla Spagna

Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo decisivo per la rosa dall’Atletico Madrid di Diego Simeone: due affari in poche settimane

Dopo un inizio fatto da molte cessioni, su tutte quelle di Reijnders e Theo Hernandez, il calciomercato del Milan sta facendo un po’ di fatica a decollare. Negli ultimi giorni, si sarebbero potute concludere due operazioni importanti come quelle di Jashari e Brown. Se il primo è in stand-by, in attesa che il Club Brugge si decida a liberare il calciatore, per il terzino sinistro è arrivata la beffa.

Nella notte, infatti, ha scelto il Fenerbahce ed è volato in Turchia, spiegando poi la sua decisione. Ora il Milan deve sistemare la fascia sinistra e per farlo potrebbe guardare ancora una volta in Spagna, lì dove ha già concluso un’operazione storica e che potrebbe avere un grande impatto sul gioco di Massimiliano Allegri.

Da Modric a un nuovo colpo: Tare fa la spesa in Liga

Ormai non ci sono dubbi sul fatto che Luka Modric vestirà la maglia del Milan. Fosse successo qualche anno fa, grideremmo al colpo generazionale, ma anche ora – nonostante la carta d’identità non sia più così verde – il croato potrebbe dare un grande contributo al progetto di Allegri a Milano.

Il centrocampista ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Real Madrid nella semifinale del Mondiale per club contro il Psg, un finale amaro visto il pesante 4-0 subito, ma poco conta dopo un percorso stratosferico con la maglia dei Blancos.

Infatti, Modric ha salutato le Merengues sui social con un bel messaggio: “La mia casa per 13 anni, la mia casa per sempre. Non è un addio, ma un arrivederci”. Lunedì sarà a Milano per iniziare la sua nuova avventura, poi partirà in vacanza e tornerà ad agosto, come già concordato.

Milan, un altro colpo dalla Spagna: lo manda Simeone

Modric, però, potrebbe non essere l’unico colpo in arrivo dalla Liga. Infatti, secondo quanto riporta ‘Foot Mercato’, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Javi Galan dell’Atletico Madrid per la fascia sinistra.

Lo spagnolo ha fatto molto bene nell’ultimo stagione agli ordini di Diego Simeone, diventando il titolare sull’out mancino, ma ha 30 anni e un contratto in scadenza a giugno 2026, per cui l’allenatore potrebbe lasciarlo partire per una manciata di milioni.

È probabile che non sia l’unico colpo che verrà effettuato sulla fascia sinistra, visto che il Milan ha già vagliato diversi under 25 per quella posizione.