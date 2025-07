Sorpresa Milan, Tare pesca in Liga: nome nuovo per la difesa

In casa Milan si valutano due nuovi profili per il pacchetto difensivo. Ma è tutto legato alle cessioni di Thiaw e Tomori.

In questo momento il pacchetto difensivo del Milan vede a disposizione tutti e quattro i centrali. Gabbia, Thiaw, Tomori e Pavlovic e per un motivo o un altro quasi tutti potrebbero partire per una buona offerta. Allegri vorrebbe qualche rinforzo ma senza cessioni è praticamente impossibile trovare accordo e acquistare nuovi giocatori.

Il Milan aveva trovato l’accordo per l’addio di Thiaw con il Como ma alla fine il giocatore ha gentilmente declinato, su Tomori ci sono le sirene della Premier League ma al momento nessun club sembra davvero convinto per chiudere. In entrata ci sono vari profili e in particolare Igli Tare valuta due giocatori piuttosto interessante della Liga.

Scelta a due, Tare sfoglia la margherita per il Milan

Il Milan lavora in vista della prossima stagione e secondo alcune indiscrezioni il club rossonero monitora con attenzione il giovane centrale della Liga Javi Rodriguez, promettente classe 2003 del Celta Vigo. Il giocatore è cresciuto nel club galiziano ed è un giocatore di grande talento, monitorato da diversi club europei. Il Celta chiede circa 30 milioni di euro ma occhio alla concorrenza e i rossoneri intanto segnano sul taccuino ed il colpo non è da sottovalutare. Ovviamente tutto è legato all’addio di Thiaw o Tomori.

Tra le alternative il Milan valuta varie soluzioni ed una di queste porta al centrale francese dell’Osasuna Boyomo, accostato anche alla Juventus nelle ultime settimane. Sono solo ipotesi, ma i nomi stuzzicano i tifosi.