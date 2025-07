Supercoppa Italiana 2025, annunciate le date: quando si gioca Milan-Napoli

Novità per quanto concerne la Supercoppa Italiana. Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato le date di semifinali e finale del torneo di cui il Milan è detentore.

La contestazione prolungata per settimane dal popolo rossonero deve essere un monito per i piani alti del Milan, che in queste settimane stanno lavorando per consegnare ad Allegri il materiale necessario per tornare ad altissimi livelli. Tra pochi giorni si ricomincia a fare sul serio, con il ritiro in quel di Milanello che avrà luogo ad inizio della prossima settimana. Dopo oltre un decennio trascorso in buona percentuale a Torino con la Juventus, l’allenatore livornese tornerà nel centro sportivo vicino Varese per cercare di compiere ciò che spesso gli è riuscito meglio: vincere. Ed è proprio ciò di cui necessita il Diavolo.

Milan, ora si fa sul serio: Allegri indica la via

Il DNA vincente di Max è un ottimo punto di partenza per questo Milan, che necessita di leadership e carisma per tornare a competere ai giusti livelli per un club prestigioso come quello di via Aldo Rossi. Anche il colpo Modric va in quella direzione. Non può bastare una Supercoppa vinta in nove mesi di debacle e continui passi falsi che sono costati una Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions. Ironia della sorte, il primo trofeo che Allegri potrà provare a difendere sarà proprio la Supercoppa.

A differenza dell’annata 24/25, in cui la Final Fuor fu giocata tra il 2 e il 6 gennaio, la prossima stagione Milan, Napoli, Inter e Bologna dovrebbero ritrovarsi prima di Natale. A darne l’annuncio è direttamente il numero uno della Lega, Ezio Maria Simonelli, intervenuto nella conferenza stampa post assemblea odierna:

“Le date sono quelle comunicate, quindi 18-19 dicembre le semifinali e 22 dicembre la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riad o a Gedda.”

Supercoppa 2025, Simonelli annuncia le date: “Si giocherà in Arabia tra il 18 e il 22 dicembre”

Simonelli ha inoltre specificato quanto segue:

“Considerando che in Arabia Saudita hanno le due stagioni, immagino che possa essere ancora Riad. Ma la scelta è dei sauditi. Io mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo: credo che ormai dovranno decidere”.

Sicché la semifinale Milan–Napoli dovrebbe giocarsi tra il 18 e il 19 dicembre, pochi giorni prima dell’eventuale finale che o i campioni d’Italia o i finalisti della Coppa Italia contro la vincente di Inter–Bologna.