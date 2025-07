Telenovela Jashari: chi sono le alternative se salta il colpo

Al centro del mercato rossonero c’è il nome di Jashari, ma il Milan non è più disposto ad aspettare: chi sono le alternative.

Dopo un periodo di stallo, il calciomercato rossonero è entrato sempre più nel vivo, prima con le cessioni e poi con i nuovi innesti: il Milan ha salutato Kalulu, riscattato dalla Juventus al termine della stagione, Reijnders andato al Manchester City e Theo Hernandez volato in Arabia. In entrata, i rossoneri hanno accolto Modric a parametro zero, Ricci dal Torino e l’esterno Estupinian. La dirigenza di Via Aldo Rossi, tuttavia, non ha intenzione di fermarsi qui per il mercato in entrata: ci sarà sicuramente qualche altra cessione, con Okafor e Chukwueze che sicuramente lasceranno Milano, ma Allegri ha bisogno di qualche nuovo innesto, tra centrocampo e attacco soprattutto. In cima alla lista dei desideri del Milan c’è il centrocampista Jashari, ormai una telenovela per il mercato rossonero.

Milan, ultimatum Jashari per il centrocampo

Nella giornata odierna, tramite un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il DS del Milan Igli Tare ha confermato di aver lanciato un ultimatum al Club Brugge per il centrocampista Jashari, desiderio di mercato dei rossoneri. L’offerta si aggira attorno ai 38 milioni di euro, ovvero 33 milioni + 5 di bonus. Ma il Brugge vuole 40 milioni: quello per cui il Milan spera di chiudere la trattativa è la volontà del calciatore di raggiungere Milano.

La dirigenza rossonera sa che non può aspettare a lungo il club proprietario del cartellino, anche perché la stagione dei rossoneri inizia prima rispetto a quella degli altri club italiani, e Allegri ha la necessità di completare la squadra nel più breve tempo possibile. Per questo, Tare e la dirigenza hanno scritto sul taccuino ulteriori nomi, che il Milan proverà a contattare in caso di mancato arrivo di Jashari.

Milan, le alternative a Jashari

Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono altri nomi oltre a quello di Jashari: il preferito è Javi Guerra, centrocampista classe 2003 già nel giro della nazionale spagnola. Come riportato da Calciomercato.com, in fase di valutazione ci sono anche Tyler Adams (classe 1999) del Bournemouth e Carney Chukwuemeka del Chelsea (classe 2003). Dall’Italia, hanno accostato ai rossoneri Weston McKennie, che può lasciare la Juventus, ma in questo momento è più un’utopia che una realtà. Nessun contatto invece per Cristante, centrocampista della Roma, che rimane sullo sfondo del mercato rossonero.