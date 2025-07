Ultim’ora Milan: ufficializzata un’altra cessione, a titolo definitivo

Nelle ultime ore è arrivato il messaggio ufficiale: il Milan ha ceduto a titolo definitivo un giocatore di sua proprietà.

In casa Milan continuano le cessioni: a inizio giugno i rossoneri hanno ceduto a titolo definitivo Tijani Reijnders, centrocampista olandese andato al Manchester City. Dopo di lui, la Juventus ha riscattato il prestito di Pierre Kalulu, il quale saluta così definitivamente i colori rossoneri. Addio imminente anche quello di Theo Hernandez, destinato all’Al-Hilal nei prossimi giorni. Non solo, perchè il Como è sulle tracce di due rossoneri, ovvero Alvaro Morata e Malick Thiaw: il primo è più voglioso di una nuova avventura, in un progetto sotto la guida di Cesc Fabregas; il difensore tedesco invece vuole provare a convincere Allegri a rimanere in rossonero. Infine, il Milan ha ceduto in prestito Camarda al Lecce.

Milan, dopo Camarda anche Bakoune va via: lo prende il Monza

Nella giornata di ieri, il Presidente del Lecce ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Milan di Camarda, giovane attaccante rossonero classe 2008, che ha già debuttato in Serie A. La gestione della dirigenza rossonera del giocatore non è stata impeccabile, da qui la decisione di dargli continuità nei professionisti. Quella di Camarda però non è l’unica cessione di un giovane: nella giornata odierna, infatti, il Monza ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Adam Bakoune.

Classe 2006, di ruolo terzino, in questa stagione ha giocato con la Primavera del Milan, portando addosso la fascia da capitano, un segno di riconoscimento che dimostra già una maturità nel giovane calciatore. Bakoune ha sottoscritto con il Monza un contratto biennale, fino a giugno 2027, con la possibilità di rinnovo di un ulteriore anno. Il giovane classe 2006 ha la possibilità dunque di mettersi in risalto tra i professionisti, partendo dal campionato di Serie B.

Milan, i giovani a farsi le ossa

In casa Milan si guarda anche al futuro dei propri gioiellini: mentre Bakoune è stato ceduto a titolo definitivo al Monza, Francesco Camarda la prossima stagione giocherà in prestito al Lecce. Un’opportunità per farsi le ossa tra i professionisti, con la speranza che si torni indietro più forte di prima. Camarda ha già debuttato in Serie A e retrocederlo in Serie D con l’U23 sarebbe uno spreco: da qui la decisione di fargli fare un anno in Serie B, con il club giallorosso, che sui giovani ci punta.