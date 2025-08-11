Accordo chiuso, un’altra cessione in casa Milan: affare ufficiale da 4 milioni

Il Milan lavora in vista della prossima stagione, il club rossonero lavora al presente e al futuro. Intanto Tare piazza un’altra cessione.

Il lavoro fatto sul mercato in uscita del Milan è stato finora impressionante e la società sta piazzando diversi nomi in uscita. Il club ha ceduto vari giocatori, sia big come Reijnders che Theo Hernandez ma anche giocatori che invece non fanno parte del progetto. E nelle ultime ore il club ha pianificato un’altra importante cessione.

La società rossonera ha diversi nomi in esubero e nelle ultime ore ha trovato un accordo per la cessione. Il Milan ha chiuso un’altra cessione, l’ennesima che – a determinate condizioni – potrebbe portare introiti nelle casse rossonere.

Addio Milan, è tutto fatto per la cessione di Terracciano

Importanti novità in casa Milan ed il club rossonero ha chiuso l’accordo la cessione con il difensore Filippo Terracciano. Secondo quanto riporta Matteo Moretto è fatta per il passaggio del terzino alla Cremonese, un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza. La trattativa è chiusa a circa 3-4 milioni di euro.

Ennesima cessione in casa rossonera ed il club che riduce cosi il numero di esuberi in vista della prossima stagione. Il club non disputerà le coppe europee e per questo serve ridurre la rosa al minimo indispensabile.