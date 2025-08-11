Dall’Inter al Milan, è tutto vero: nuovo bomber in arrivo, nessuno se lo aspettava

In casa Milan si valutano vari nomi per l’attacco e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per rinforzare il reparto offensivo.

Una delle priorità di mercato per il Milan è senza dubbio una punta ed il club lavora per accontentare in tutto e per tutto le richieste del nuovo tecnico. Si valutano alcuni profili per il reparto offensivo, piace molto Rasmus Hojlund ma si valutano alternative ed occhio ad una sorpresa dell’ultim’ora. Il mercato del Milan si è incrociato molto a quello dell’Inter, i due club sono in costante lotta per alcuni giocatori ed ora i rossoneri guardano ad un obiettivo di mercato nerazzurro, almeno nel recente passato.

Sorpresa Milan, si valuta un nome nuovo per l’attacco

Da Hojlund a Vlahovic senza dimenticare l’opzione Boniface e il Milan valuta diversi nomi per rinforzare il reparto offensivo ed occhio ad un nome nuovo per l’attacco. Secondo alcune indiscrezioni Igli Tare sta valutando vari nomi per l’attacco e nelle ultime ore il club rossonero ha messo nel mirino un attaccante di serie A, spesso accostato ai cugini dell’Inter. Un profilo oneroso ma sicuramente molto oneroso.

Il Milan starebbe lavorando senza sosta all’attaccante del Bologna Gonzalo Castro, giocatore argentino che per diverse sessioni di mercato è finito nel mirino del club nerazzurro e che ora potrebbe andare al Milan. Una trattativa simile a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, e ora continua il duello di mercato tra Milan e Inter.

Scippo Milan, colpo di scena in attacco: ancora Inter beffata

In casa Bologna la squadra di Italiano ha acquistato un profilo di esperienza come il centravanti di Torre Annunziata Ciro Immobile, poi c’è Castro e poi c’è Dallinga, cosi il club felsineo potrebbe lasciar partire l’argentino alla giusta offerta. Il giocatore è valutato circa 45 milioni di euro ed il Milan ha sondato il terreno, il giovane attaccante è una possibile opzione per il reparto offensivo.

Castro come è successo con De Winter ed in quel caso l’Inter ha seguito per settimane il difensore ed ora alla fine il giocatore è andato al Milan. Il club rossonero valuta cosi vari profili e in caso di mancato accordo con Hojlund o Vlahovic si potrebbe considerare l’opzione sudamericana con il giocatore che viene considerato l’erede di Lautaro Martinez.

Questa volta però al Milan e Tare osserva un possibile accordo a sorpresa. Nelle prossime settimane il club rossonero potrebbe piombare cosi sul giocatore.