Milan, che colpo per l’attacco: Tare ci pensa davvero, l’affare è possibile

Il Milan lavora senza sosta sul mercato e nelle ultime ore è tornato di moda un vecchio nome per l’attacco rossonero.

La netta sconfitta contro il Chelsea in amichevole ha aperto le prime crepe sul calciomercato del Milan e i rossoneri sono consapevoli che occorre rinforzare la rosa il prima possibile. Diversi nomi nel mirino, il club vuole rinforzare tutti i reparti e l’arrivo di Koni De Winter non sarà l’ultimo. Tra difesa e attacco sono previsti altri movimenti e la società rossonera sta valutando come muoversi per il reparto offensivo.

Mercato Milan, il club ha una priorità

Dopo De Winter il Milan potrebbe acquistare un altro rinforzo per la difesa, probabilmente un uomo di esperienza e per la squadra di Allegri si è fatto il nome nelle ultime ore di Dijmsiti dell’Atalanta, un giocatore gradito sia a Tare che al tecnico livornese. Poi occhio alla questione fascia destra ed è durata finora anche più del previsto la situazione relativa al terzino dello Young Boys Athekame e la distanza tra le parti è davvero minima.

Ma una delle priorità del club rossonero è l’attaccante e sono stati fatti vari nomi negli ultimi giorni. Il nome caldo era Dusan Vlahovic ma le distanze con la Juve e la questione ingaggio preoccupa i rossoneri che hanno virato anche su Rasmus Hojlund ma qui è il giocatore ad essere indeciso e cosi nelle ultime ore è spuntata una nuova ‘vecchia’ pista per l’attacco, il Milan pensa all’attaccante Victor Boniface.

Colpo di scena Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante

Secondo quanto riporta il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb il Milan sarebbe tornato a monitorare con attenzione l’attaccante del Bayer Leverkusen Boniface, profilo seguito già più volte in passato. Il giocatore ha una valutazione di circa 40 milioni di euro e – complice il contratto in scadenza nel 2028 – i tedeschi non vogliono far assolutamente sconti e il Milan sfoglia la margherita.

In prima fila resta comunque Hojlund e l’obiettivo rossonero è chiudere il colpo in prestito oneroso con diritto di riscatto e saranno le prestazioni dell’ex Atalanta a far decidere il club sul suo futuro. Insomma si valuta un colpo in attacco e dopo Jashari e De Winter si tratta di una priorità per la formazione rossonera. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità.

Hojlund è in prima fila ma occhio a piste alternative e piacciono anche altri profili, pensiamo anche a Dusan Vlahovic e Boniface che può arrivare come un colpo inaspettato a sorpresa. Il Milan lavora senza sosta per completare la rosa.