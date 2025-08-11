Milan, sconfitta dolce: tifosi impazziti di gioia, ecco perché:

Il Milan chiude la preseason con una sconfitta e…tanto entusiasmo. Segnali positivi dal mercato e dai nuovi innesti, i tifosi tornano a sognare.

Un K.o per 4-1, in un match mai veramente iniziato. Sotto di due reti dopo sette minuti ed in dieci uomini per tre quarti di gara, il Milan si accende nel secondo tempo trovando la via del gol con Youssuf Fofana, prima del definitivo poker dei blues. Al di là del risultato i tifosi rossoneri restano fiduciosi e carichi per la nuova stagione che si aprirà con il match di Coppa Italia contro il Bari.

L’entusiasmo generale è generato di sicuro dalla nuova docenza targata Max Allegri e dalla campagna acquisti che ha portato a Milanello un campione di fama mondiale.

Modric già idolo dei tifosi

L’effetto Modric è qualcosa di reale. Il croato ha inciso enormemente sulla campagna abbonamenti dei rossoneri, ma in generale sull’ambiente Milan speranzoso di vedere, o meglio ammirare a pieno, il talento e la classe del trentanovenne.

Il lavoro di Igli Tare e della dirigenza meneghina è stato corposo, in special modo per ciò che riguarda la mediana, rivoluzionata totalmente dopo l’addio di Reijnders, con gli arrivi di Samuele Ricci, Ardon Jashari, in una trattativa divenuta “leggenda”, e per l’appunto Luka Modric. Una mediana ricca e variegata, con talento corsa, qualità e posizione. A loro si aggiungono Fofana e Loftus-Cheek per portare muscoli e atletismo lì dove occorrerà.



Insomma un pacchetto completo, guidato dalla maestria e dall’esperienza di Luka Modric, arrivato per far sentire il suo peso e far tornare la luce a Milanello dopo una stagione con più ombre che luci.