Milan, Allegri dice no: rifiutate tutte le offerte, resta a Milano

Da esubero ad ambito profilo di mercato, rifiutata l’ultima offerta, Allegri punta su di lui e vuole tenerlo in rosa per la prossima stagione

Con gli arrivi di Ricci, Jashari e Modric, la mediana del Milan ora ha totalmente un altro volto. Fofana e Loftus Cheek non si discutono, e andranno a infoltire un reparto che ora ha muscoli, atletismo e qualità. E poi c’è Musah, passato da esubero a jolly della mediana rossonera, grazie alla sua duttilità e al le sue doti da tuttocampista.

Con le cessione definitiva di Pobega al Bologna e quella temporanea di Bondo alla Cremonese, il centrocampo rossonero è stata radicalmente trasformato, ma in questa rivoluzione Max Allegri vuole trovare uno spazio anche per il centrocampista statunitense. Uno dei più utilizzati in questa preseason, il classe 2001 ha conquistato il nuovo allenatore che ora punta anche su di lui per completare un pacchetto già ricco e variegato.

Offerta del Napoli per Musah

La cessione monstre di Thiaw per 40 mln al Newcastle sembrava poter non essere l’unica. Il Nottingham Forest continua a sondare il terreno, ma nelle ultime ore è il Napoli che si è fatto avanti per il centrocampista, trovando però il muro della dirigenza rossonera.



22 mln più tre di bonus per un totale di 25 milioni come offerta per il classe 2001, questa la proposta messa sul tavolo dalla dirigenza partenopea, un offerta però non sufficiente. Il Napoli dovrà alzare la posta in gioco, prestando attenzione anche alle sirene di Premier League, in attesa di movimenti da parte del Nottingham.