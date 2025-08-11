Il colpo De Winter fa ancora discutere, è bufera Milan: attacco alla dirigenza

Non tutti hanno gradito le ultime mosse di mercato del club rossonero e fanno rumore le parole di un noto giornalista.

Il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri è sicuramente una delle squadre più attive di questo mercato ed ogni giorno mette colpi sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore il club ha messo a segno un ulteriore buon colpo, chiudendo per Koni De Winter in difesa, il club ha pagato 25 milioni di euro bonus compresi per il belga ma non tutti hanno gradito questa trattativa.

Il club rossonero ha ceduto Malick Thiaw per 40 milioni di euro al Newcastle e poche ore dopo ha chiuso per De Winter per circa 25 milioni di euro o comunque 20 milioni più 4-5 di bonus. Sebbene si tratti di un buon colpo in tanti sui social sono apparsi infastiditi sottolineando una situazione che anche il giornalista Carlo Pellegatti ha sottolineato apertamente.

Il mercato Milan sotto accusa, è polemica con la dirigenza

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista Carlo Pellegatti si è sfogato con un video piuttosto netto: “Non è colpa mia se non siamo andati in Champions, mica possiamo venderli tutti perchè servono soldi, poi sono arrivati davvero tanti”. Da un lato c’è soddisfazione per le cessioni del Milan ma il giornalista ha poi proseguito:

“Se vendo a 40 milioni compro a 40 e non a 20. Quando si porta 20 si cerca quella da 10 e questo non va bene”. Il riferimento è alcune mosse del mercato rossonero con il club che ha venduto Reijnders e preso Jashari, ha ceduto Theo e preso Estupinan ed ora ha ceduto Thiaw e preso De Winter, sempre a prezzi comunque inferiori.