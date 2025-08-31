Addio Milan, affare fatto: cifre e dettagli della cessione

Tutto fatto in casa Milan per la cessione del rossonero, che già oggi lascerà Milano per svolgere le visite mediche con il nuovo club. Le cifre dell’operazione.

Si prospettano ore bollenti per il Milan, che nelle prossime ore dovrà concludere le ultime operazione di mercato in una sessione estiva a dir poco intensa per i rossoneri. Nei programmi del Diavolo ci sono almeno due nuovi acquisti, con il reparto difensivo e il centrocampo attenzionati in particolar modo. Anche il mercato in uscita, però, è tutt’altro che concluso.

Il Milan conta, infatti, di chiudere anche alcune cessioni. Proprio in queste ultime ore è arrivata la fumata bianca per l’addio di un rossonero. In giornata il giocatore lascerà Milano per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club. Svelate le cifre e i dettagli dell’affare.

Milan, Jimenez al Bournemouth: addio in prestito con obbligo condizionato

Intervenuto sul suo profilo X, Fabrizio Romano ha dato l’Here we go! per il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth. Il terzino spagnolo sbarcherà in Inghilterra in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 21 milioni che diventerà obbligo al raggiungimento delle 15 presenze. Anche il Real Madrid ha approvato l’affare, mantenendo la clausola di riacquisto sul giocatore.

Si conclude così, con ogni probabilità definitivamente, l’esperienza al Milan di Jimenez. Il feeling tra lo spagnolo e Max Allegri non è di fatto mai nato, con il classe 2005 che si è anche reso protagonista di alcuni atteggiamenti extra-campo pochi professionali, come i numerosi ritardi agli allenamenti.

Lo stesso Jimenez ha spinto molto per la cessione, desideroso anche di mettersi alla prova in Premier League. Ottima operazione per il Milan, che perde senza dubbio un giocatore di notevole talento, ma che al tempo stesso ha più volte dimostrato di peccare ancora di maturità.

Cessioni Milan, dopo Jimenez tocca a Musah: in chiusura la trattativa con l’Atalanta

Come confermato da Igli Tare nel pre-partita di Lecce-Milan, è in definizione il passaggio di Yunus Musah all’Atalanta. L’operazione era stata messa in stand-by dopo l’infortunio di Ardon Jashari, ma nelle ultime ore i rossoneri sembrano aver dato il via libera alla cessione dello statunitense.

L’ex Valencia passerà ai bergamaschi in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condiziono. Per sostituire Musah, il Milan sta spingendo per riportare Adrien Rabiot in Italia. La trattativa non è semplice, ma si proverà a raggiungere un’intesa – sia con il giocatore che con il Marsiglia – nelle prossime 24 ore.