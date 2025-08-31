Milan-Rabiot, ore caldissime: tutti i dettagli sulla trattativa

Continua il pressing del Milan per portare Adrien Rabiot in rossonero. Nelle prossime ore il Diavolo proverà a chiudere definitivamente l’affare.

Neanche 48 ore alla fine della sessione estiva di mercato, ma la situazione in casa Milan è tutt’altro che tranquilla. È una corsa contro il tempo per i rossoneri, che in questi ultimi due giorni tenteranno di completare l’organico con gli ultimi innesti. L’obiettivo è di rinforzare ogni reparto, con la difesa e il centrocampo che sono particolarmente attenzionate.

Per la retroguardia, dopo aver detto addio all’ipotesi Akanji, il Milan è già sulle tracce di altri profili. Più chiara la questione centrocampo, dove è all in per Adrien Rabiot. Il francese è il grande desiderio di Max Allegri, che vorrebbe poter riallenare uno dei giocatori che più ha saputo valorizzare nel corso della sua carriera. Il calciomercato è agli sgoccioli, ma il Milan ha fiducia di arrivare ad una quadra.

Milan, contatti sempre più fitti con Rabiot: decisive le prossime 24 ore

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, stanno andando avanti i colloqui tra il Milan e la mamma di Rabiot, nonché agente del francese. I rossoneri vogliono arrivare ad un accordo entro 24 ore, anche perché non resta più molto altro tempo. L’ex Juventus percepisce al momento 5 milioni di euro a stagione, cifra che il Milan ovviamente proverà ad abbassare.

Trattativa non facile anche con l’Olympique Marsiglia, con i francesi che chiedono 15 milioni di euro nonostante Rabiot sia praticamente fuori rosa dopo il caos che lo ha visto protagonista con Jonathan Rowe, sbarcato in Italia al Bologna.

Le prossime ore saranno quelle decisive, ma è chiaro che già oggi dovrà arrivare una svolta in un senso o nell’altro. Nelle scorse ore Rabiot ha rifiutato la proposta dell’Aston Villa. Un segnale positivo, che però non può bastare.