Nuovo difensore Milan, salta Akanji ma si resta in Premier: Tare ora vuole lui

Cambio di strategia del Milan per il colpo in difesa. Saltata la pista Manuel Akanji, ora l’obiettivo è un altro difensore della Premier League.

Ultime ore di calciomercato per il Milan, che in queste neanche 48 ore dovrà provare a chiudere gli ultimi acquisti per completare la rosa. Ufficializzato Christopher Nkunku, ora il club rossonero ha tre priorità: un nuovo difensore, un innesto a centrocampo e un cambio in attacco. C’è bisogno, infatti, di arricchire la difesa e di migliore gli altri due reparti vista l’imminente cessione di Yunus Musah all’Atalanta e la volontà di liberarsi di Santiago Gimenez.

La priorità assoluta riguarda senza dubbio il colpo in difesa. Fino a ieri sera il primo obiettivo del Milan era Manuel Akanji, che però nelle ultime ore ha di fatto rifiutato la proposta rossonera. Ora Igli Tare è chiamato a studiare un piano B: il nuovo difensore che piace ai rossoneri gioca sempre in Premier League.

Milan, Akanji chiude al trasferimento: parte l’affondo per Joe Gomez

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, adesso in pole position sul taccuino del Milan c’è Joe Gomez. Il centrale inglese è in uscita dal Liverpool, con i Reds che hanno già accolto Giovanni Leoni e che contano di chiudere anche per Marc Guehi del Crystal Palace. Pochissimo spazio, dunque, per Joe Gomez che si sta guardando intorno alla ricerca di maggior minutaggio.

Il Milan lo ha messo in cima alla lista dei desideri, consapevole però che non sia una trattativa semplice. I rossoneri hanno a disposizione circa 15 milioni di euro per il cartellino, ma non è da escludere l’ipotesi prestito con diritto di riscatto.

Bisognerà in primis capire se, a differenza di Akanji, Joe Gomez possa aprire al Milan accettando anche una riduzione dell’ingaggio. Ovviamente il classe ’97 non è l’unico nome preso in considerazione dai rossoneri: un altro profilo che piace è Juan Foyth del Villarreal. Prima, però, si proverà a capire la fattibilità dell’affare Joe Gomez.

Akanji, niente Milan: i motivi del no del centrale svizzero

Sono principalmente due le cause che hanno reso impossibile l’approdo di Akanji al Milan, entrambe dipese dal giocatore. Lo svizzero non ha aperto ad una riduzione del suo attuale ingaggio da 5 milioni netti a stagione ed inoltre non è disposto a rinunciare a giocare la Champions League.

Due motivi che hanno di fatto chiuso la trattativa, nonostante l’intesa tra Milan e Manchester City fosse praticamente stata trovata. Il Diavolo non ha, però, tempo da perdere ed è già pronto a voltare pagina.