Mercato Milan, che mazzata per i rossoneri: la trattativa è destinata a sfumare

Un obiettivo di mercato del Milan rischia di saltare, il colpo sembrava vicino ma a quanto pare le strade si divideranno subito.

Il Milan lavora sul mercato e il club rossonero vuole rinforzare la rosa e portare un colpo per ogni reparto, dalla difesa fino all’attacco ma a poche ore dal termine del calciomercato la situazione è tutt’altro che semplice e il club rossonero deve registrare un’importante battuta d’arresto per una trattativa di mercato.

Uno dei principali obiettivi del club rossonero è un difensore e il primo nome sulla lista di Tare era il centrale svizzero Akanji del Manchester City. Il giocatore piace molto e il club rossonero sta valutando il suo acquisto ma nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti non positivi dai principali esperti di mercato.

Addio Milan, il giocatore ha fatto una scelta

Il giornalista Gianluca Di Marzio e anche i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto chiarezza svelando che il giocatore Akanji non dà aperture al Milan e vorrebbe un club che gioca la Champions League, in primo piano su di lui c’è il Tottenham ed occhio quindi alla situazione difensore.

Il club rossonero sta sondando vari nomi nel mirino e arriverà un difensore ma al momento la pista Akanji è sempre più lontana, l’affare sembra ormai saltato.