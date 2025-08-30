Assalto Milan dell’ultim’ora: contatti frequenti, Allegri attende il colpo

In casa Milan si lavora sul mercato e le ultime ore potrebbero essere cruciali per regalare alcuni rinforzi a Max Allegri.

Si era capito nel pre e nel post partita di Lecce Milan e il mercato rossonero è sicuramente tutt’altro che finito, le ultime ore di questo mercato si preannunciano davvero bollenti e il Milan lavora per rinforzare più reparti, dalla difesa fino all’attacco. Arrivano importanti novità e la società vuole accontentare il suo tecnico.

Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sul centrocampista francese Adrien Rabiot, principale colpo che il tifo rossonero ed il tecnico Massimiliano Allegri attendono per la fine di questo mercato. La trattativa non è semplice, ma occhio alle sorprese e si lavora per capire le possibilità di questa situazione di mercato.

Mercato Milan, Rabiot è la priorità di Allegri

Come riportano i colleghi di Sky Sport il Milan spinge forte e vuole provare a chiudere per il centrocampista dell’Olympique Marsiglia Adrien Rabiot, richiesta principale di Allegri, allenatore che lo ha allenato ai tempi della Juventus. Se l’accordo per le cifre con il club francese non dovrebbe creare problemi, la priorità riguarda il giocatore.

Secondo l’emittente il Milan sta approfondendo e starebbe valutando le richieste d’ingaggio del giocatore e specialmente le commissioni che servono per chiudere eventualmente la trattativa. Occhio alla situazione Rabiot Milan nelle prosime ore.