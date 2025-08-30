Musah Atalanta, arriva l’annuncio in diretta: le ultime in casa Milan

In casa Milan tiene ancora banco il futuro di Yunus Musah e Atalanta e Milan stanno lavorando a questa possibilità di mercato.

In questo weekend si sta giocando il secondo turno di serie A ma intanto incombe il calciomercato e diversi club lavorano per completare la rosa. Tra questi club c’è anche l’Atalanta, in questi minuti in campo contro il Parma ma al lavoro per rinforzare la rosa. Lo ha confermato anche Tare ieri sera ed ora se ne discute ancora, un concreto obiettivo degli orobici è l’americano Yunus Musah.

Inizialmente si parlava di un possibile acquisto dell’Atalanta solo in caso di nuovo arrivo al Milan ma le cose non sembrano essere cosi e si lavora per trovare la quadra, ovviamente serve il consenso di tutte le parti in causa. Pochi minuti prima di Parma Atalanta l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi ha parlato proprio di questa trattativa.

Mercato Milan, occhio al possibile addio di Musah

Nella giornata di ieri Tare ha confermato l’accordo con il Milan, ma ora anche Percassi ha rilasciato interessanti dichiarazioni su Musah, chiarendo che ci sono ancora trattative in corso. Le parti lavorano ad un accordo ed ora il dirigente ha chiarito:

“Musah è un giocatore del Milan e vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire è che si sta parlando con il Milan, adesso però pensiamo solo alla partita”, la chiosa del dirigente.