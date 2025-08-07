Addio Milan, è fatta per la cessione: Allegri lo scarica subito

Il Milan ha una rosa piuttosto ricca di giocatori e cosi il club lavora alle entrate ma anche alle uscite ed ora ha piazzato un’altra cessione.

Nella prossima stagione il Milan affronterà solo il campionato e per questo al momento la rosa del Milan è fin troppo ricca di giocatori, per questo si valutano alternative il prima possibile. Il club rossonero vuole liberarsi di giocatori in questo momento non prioritari per il club e si lavora su più nomi, ora la società ha chiuso un altro addio.

In primo luogo finalmente il Milan ha sistemato la cessione di Alvaro Morata con il Como, trovato l’accordo con il Galatasaray e il giocatore tornerà in Italia. Oltre a lui però ci sono anche altre situazioni e tra queste il Milan ha chiuso per una cessione, il giocatore si trasferirà a titolo temporaneo.

Nuova avventura, lascia il Milan dopo sei mesi

Dopo solo sei mesi Warren Bondo lascia il Milan. Il giocatore è arrivato dal Monza a gennaio ma non ha quasi mai trovato spazio. Ora il giocatore andrà in prestito secco alla Cremonese dove sicuramente troverà più spazio e magari potrà dimostrare il suo valore. Inizialmente il centrocampista tentennava ma alla fine ha accettato la destinazione.

Il Milan ha investito oltre 10 milioni di euro per acquistarlo a gennaio e si tratta di un investimento in cui il club crede molto. Nuova avventura per lui che si sposta di pochi chilometri e riparte da Cremona.