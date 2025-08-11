Addio Milan, è fatta per la cessione in prestito: va in serie B!

Non solo operazioni prioritarie ma in casa Milan si valutano anche altre operazioni. Nelle ultime ore è arrivata una nuova cessione.

Igli Tare è al lavoro costantemente per il Milan ed uno degli obiettivi del club è trovare spazio ai vari giovani in rosa e dargli l’opportunità di crescere. La retrocessione in D del Milan Futuro ha complicato sicuramente le cose ed ora il club rossonero deve cedere diversi giovani non pronti per la serie A ma di un livello ‘troppo alto’ invece per il campionato dilettantistico.

Nelle ultime ore il club ha piazzato un’altra cessione, ha mandato in prestito un profilo molto interessante e di cui si parla davvero molto bene. Stiamo parlando del terzino classe 2006 Vittorio Magni che – dopo anni nella Cantera rossonera – è pronto ad una nuova e interessante avventura.

Addio Magni, il Milan ora ha deciso

Il giornalista Matteo Moretto lo ha confermato ed il Milan ha ceduto in prestito al Cesena il terzino Vittorio Magni, un giocatore che abbiamo ammirato nell’ultimo campionato tra Milan Futuro e Milan Primavera e che ora è pronto al grande salto, questa volta direttamente in serie B.

Magni piaceva a diversi club di B e Lega Pro ed il club romagnolo ha anticipato la concorrenza e chiuso in queste ore. Il giocatore si trasferisce in prestito secco con il Milan che mantiene il pieno controllo del suo cartellino.