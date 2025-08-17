Addio Milan, la cessione dell’esubero si complica: Tare avvisato

Sono diversi i profili in casa Milan ormai vicini alla cessione. Il club deve ridurre e non di poco il numero di elementi in rosa.

Ricomincia questa sera la stagione del Milan, i rossoneri affronteranno il Bari nel match iniziale di questa stagione, valido per superare il turno di coppa Italia. Una competizione importante visto che è l’unica insieme al campionato e serve quindi se la squadra ha l’obiettivo di provare a vincere un titolo, i rossoneri hanno due chance in questa stagione.

Senza coppe la rosa del Milan è fin troppo profonda, ci sono ruoli dove c’è troppa abbondanza e Tare è chiamato quindi a lavorare. A centrocampo ad esempio sono arrivati Ricci, Jashari e Modric e in uscita ci sono elementi non utili ai fini del progetto, stiamo parlando di Adli e Bennacer, entrambi ai margini del progetto.

Niente Milan, il giocatore è ormai al passo d’addio

Come riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano prosegue la trattativa tra Milan e Sassuolo per arrivare ad Adli, giocatore ormai fuori dai piani del club e che non si allena ormai da tempo con la prima squadra. Se la trattativa è ormai a buon punto c’è da registrare un problema netto per la società rossonera.

Il giocatore continua ad essere molto restio al trasferimento ed anche l’opzione emiliana non lo convince pienamente con una trattativa che rischia quindi di essere davvero bloccata.