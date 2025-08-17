Poker di nomi per l’attacco, Tare pronto a tutto: svolta sul mercato Milan

Il Milan è molto attivo e valuta possibili alternative a Rasmus Hojlund, profilo che piace ma sul quale ci sono alcuni problemi.

Nella giornata odierna il Milan farà il suo debutto ufficiale nelle competizioni, questa sera i rossoneri ospiteranno a San Siro il Bari e c’è curiosità per vedere i nuovi acquisti della formazione rossonera ed il ritorno a casa di Massimiliano Allegri. Tanti spunti per la sfida odierna e intanto la dirigenza lavora sul mercato e vuole completare la rosa prima dell’inizio del campionato, in programma domenica prossima contro la Cremonese. I rossoneri sono letteralmente attivissimi.

Mercato Milan, la priorità resta una punta

Osservando il calciomercato del Milan il club rossonero necessita assolutamente di una punta, la squadra ha il solo Gimenez – tra l’altro un pò in ritardo di condizione – e necessita di una prima punta che arriverà entro fine mercato. Il nome principale è sempre quello di Rasmus Hojlund, giocatore che piace sia ad Allegri che Tare e che potrebbe arrivare anche con una formula conveniente.

Il nodo Hojlund è legato però al giocatore, restio nel lasciare i Red Devils e che vorrebbe invece giocarsi le sue chance con la squadra di Amorim. I Red Devils hanno però acquistato Sesko ed almeno uno tra Hojlund e Zirkzee deve partire con il danese favorito, nonostante i suoi tanti dubbi. Ma anche il Milan è stufo di aspettare e valuta possibili alternative.

Colpo Milan, tanti nomi per l’attacco

Il Milan cerca un attaccante e la priorità è chiudere il prima possibile. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto una lista di nomi che per un motivo o un altro potrebbero arrivare in rossonero e nelle ultime ore è spuntata l’opzione che porta a Krstovic, il centravanti del Lecce ormai in uscita e non nei piani del club pugliese, per lui servono circa 25 milioni di euro.

La società guarda però anche all’estero e ci sono profili come quelli relativi a Nicolas Jackson del Chelsea, inseguito anche dal Newcastle e valutato molto, Embolo del Monaco e Goncalo Ramos del Psg, un nome che stuzzica ma con il nodo ingaggio che preoccupa la società. La società potrebbe decidere anche di puntare su profili pronti negli ultimi giorni di mercato.

E il quotidiano torinese non chiude totalmente le porte ad un possibile ritorno di fiamma negli ultimi giorni del mercato per Dusan Vlahovic, attaccante che Allegri conosce benissimo. Il problema li è l’ingaggio del giocatore e per questo si valutano soluzioni alternative, ma il Milan chiuderà per un bomber.