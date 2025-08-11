Addio Milan, manca solo l’annuncio: cessione da oltre 10 milioni

Ancora una cessione per il Milan, che si appresta ad incassare oltre 10 milioni di euro dalla cessione del rossonero. Manca solo l’annuncio ufficiale.

Le ultime ore sono state a dir poco intense per il Milan sul fronte calciomercato. Con una vera e propria reazione a catena, i rossoneri hanno prima ceduto Malick Thiaw al Newcastle, poi hanno praticamente chiuso per Koni De Winter dal Genoa e Zachary Athekame dallo Young Boys. In giornata sono poi arrivate anche le fumate bianche per le cessioni di Filippo Terracciano e Warren Bondo alla Cremonese.

Il mercato in uscita dei rossoneri non si ferma, però, qui. In queste ultime ore il Diavolo ha, infatti, chiuso per un altro addio a titolo definitivo. Nelle casse del Milan sono pronti ad entrare oltre 10 milioni di euro. Nelle prossime ore è previsto l’annuncio ufficiale.

Milan, Morata va al Como: in arrivo 12 milioni di euro

In mattinata il Galatasaray ha annunciato la fine in anticipo del prestito di Alvaro Morata. Il club turco ha ricevuto 5 milioni di euro dal Milan per liberare il giocatore. Una spesa giustificata dall’accordo trovato tra i rossoneri e il Como. Come riportato, infatti, da Sky Sport, Morata si unirà al Como per 12 milioni di euro.

Un’ottima operazione in uscita per il Milan, che andrà di fatto ad incassare 7 milioni di euro. Se ai 12 milioni si sottraggono i 5 che il Milan ha pagato al Galasataray, ne esce comunque un positivo che il Diavolo potrà reinvestire sui prossimi acquisti.

Archiviato ormai il capitolo difesa, seppur i tifosi chiedano ancora un altro colpo, ora il focus del Milan è sul colpo in attacco. Al momento è ballottaggio tra Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, con il danese ex Atalanta che sembra aver superato il serbo della Juventus.