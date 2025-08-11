Milan, si allontana il sogno di mercato: la Premier League piomba sul giocatore

Si complicano i piani del Milan per quello che è tra i principali sogni di mercato dei tifosi rossoneri. La Premier League è pronta a prendersi il giocatore.

Nel giro di poche ore il Milan si è reso protagonista di una doppia operazione flash che ha decisamente cambiato l’assetto difensivo della squadra. Prima la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per circa 40 milioni di euro e subito dopo l’acquisto dal Genoa di Koni De Winter per una ventina di milioni.

Il centrale belga non sarà, però, l’ultimo colpo in difesa del Milan. Proprio in queste ore è, infatti, arrivata la fumata bianca anche per il terzino Zachary Athekame, che arriverà dallo Young Boys per 9.5 milioni di euro bonus inclusi. Gli acquisti in difesa sembrerebbero essere finiti qui, ma i tifosi non sono ancora soddisfatti. C’è un altro nome che stuzzica il popolo rossonero, nelle ultime ore però un club inglese sembra voler affondare il colpo.

Milan, Leoni sempre più lontano: il Liverpool fa sul serio

Prima di chiudere per De Winter, uno dei principali candidati per il dopo Thiaw sembrava essere Giovanni Leoni. Il gioiello del Parma è tra i prezzi pregiati di questa sessione estiva di mercato, con i tifosi del Milan che sperano ancora che la società possa provare a portarlo in rossonero. Secondo quanto però riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, è più che concreto l’interesse del Liverpool.

I campioni d’Inghilterra vogliano seriamente strappare Leoni alla Serie A e non sembrerebbero avere troppe difficoltà ad accontentare le richieste da circa 40 milioni di euro del Parma. Sullo sfondo resta anche l’Inter, che non ha mai mollato il classe 2006, ma che ha bisogno di alcune uscite per provare a fare un tentativo.

Molto lontano il Milan che già prima di optare per De Winter, aveva messo da parte Leoni a causa delle cifre dell’eventuale affare ritenute troppo alte.

Situazione in difesa: va davvero bene così?

Gran parte della tifoseria rossonera continua a nutrire dei dubbi sul reparto difensivo del Milan. In molti si chiedono se Max Allegri, che da sempre fa della difesa il suo punto di forza, possa accontentarsi di un pacchetto di centrali composto da Tomori, Pavlovic, Gabbia e De Winter.

In tanti chiedono a gran voce un colpo di spessore in difesa, ma la sensazione è che attualmente la società si ritenga soddisfatta così. Solo i prossimi mesi sapranno dire chi avrà avuto ragione.